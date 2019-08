Lo studio aggregato vince anche se è virtuale Un’integrazione a distanza basata sul digitale assicura i vantaggi del lavoro di squadra, tra cui redditi più alti di Antonello Cherchi

(Fotolia)

3' di lettura

Tra Stp (società tra professionisti) e associazioni professionali, le classiche formule giuridiche per consentire ai lavoratori autonomi di fare fronte comune, c’è una terza via. La propone il Consiglio nazionale e la Fondazione dei commercialisti: si tratta di mettersi insieme in modo “virtuale”, continuando cioè a lavorare ognuno nel proprio studio, ma riuscendo a condividere conoscenze, competenze, clienti. Tutto grazie alle nuove tecnologie. Un modello di aggregazione che si può mettere in pratica in cinque mosse senza per forza di cose formalizzare la collaborazione attraverso gli strumenti conosciuti e finora utilizzati. «Che tra l’altro - sottolinea Maurizio Grosso, consigliere nazionale dei commercialisti con delega all’It e curatore del documento sulle nuove forme di aggregazione - presentano limiti statutari e normativi».

La solitudine non paga

Poco più del 61% degli oltre 118mila commercialisti ha uno studio individuale e nel 71% dei casi quello studio non supera i 5 addetti. Solo un professionista su 5 è associato. Prevale, dunque, il modello atomistico e questo nonostante il fatto che chi fa squadra venga premiato anche da un punto di vista economico: chi sceglie la forma associata societaria (totale o parziale) ha un reddito medio di 125mila euro (con un volume di affari di 245mila euro), contro i 49mila euro medi di chi preferisce stare da solo (volume d’affari di 80mila euro). «Non solo. Aggregarsi - aggiunge Grosso - è anche una soluzione per far fronte a competenze professionali sempre più volatili e alla richiesta sempre maggiore di specializzazione».

Da qui l’esigenza del Consiglio nazionale dei commercialisti di spingere sulla collaborazione tra gli studi e di farlo prefigurando nuovi modelli “leggeri”, il cui presupposto è unicamente una buona conoscenza delle nuove tecnologie (si veda lo schema a lato).

«Si tratta di soluzioni - sottolinea Grosso - che salvaguardano alcuni aspetti del modello atomistico. Capisco i colleghi che possono avere difficoltà ad aggregarsi nella maniera più “tradizionale”, perché si impone un forte cambiamento culturale e anche di abitudini. Il modello digitale proposto, invece, è quello di un’aggregazione virtuale, che lascia inalterati alcuni elementi che per il professionista possono essere fondamentali: il proprio spazio, i collaboratori, i settori di lavoro presidiati».