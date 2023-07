Lo studio: le turbolenze aeree crescono con il cambiamento climatico

Danni finanziari fino a 500 milioni di dollari l’anno

Lo studio ha preso in esame anche i costi, fisici e finanziari, delle turbolenze più o meno pesanti che si incontrano lungo la tratta. Quelli fisici, dice Williams, includono i danni «all’aeromobile dovuti a oggetti e persone... che si scontrano con l’interno, di solito il soffitto, e più banalmente solo l’usura di routine o quello che gli ingegneri chiamano ’affaticamento’ dell’aeroplano».

Quelli finanziari, dice il co-autore dello studio e ricercatore a Reading Mark Prosser, possono arrivare al mezzo miliardo di dollari Usa. «Le compagnie aeree dovranno iniziare a pensare a come gestire l’aumento della turbolenza, che costa al settore 150-500 milioni di dollari all’anno solo negli Stati Uniti», ha dichiarato Prosser, facendo riferimento a una cifra riportata su un sito web relativo al laboratorio di applicazioni di ricerca Ncar. «Ogni minuto in più trascorso in turbolenza aumenta l’usura dell’aereo e il rischio di lesioni per i passeggeri e gli assistenti di volo», ha aggiunto Prosser.

