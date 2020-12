Lo studio legale Gop torna alle origini: nel nome solo i fondatori Solo Gianni&Origoni dopo l’uscita di Cappelli dal secondo studio italiano (ma Grippo resta socio onorario) di Valeria Uva

Gop, il secondo studio legale italiano, torna alle origini e cambia in Gianni & Origoni, lasciando nell’insegna solo il nome dei soci fondatori.

L’operazione di rebranding dell’’ex Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners comprende, oltre al cambio del nome, anche un nuovo logo, una nuova corporate identity e la revisione del sito.

L’operazione è il punto di arrivo dei movimenti che hanno contraddisto l’insegna quest’anno. In primo luogo l’uscita di Roberto Cappelli, avvocato d’affari in Gop dal 2011, ora nella squadra di Rccd, boutique legale a sua volta rinominata Cappelli-Rccd.

Fuori dall’insegna, ma ancora attivo professionalmente nello studio, Eugenio Grippo, che resta in qualità di socio onorario.

«Il nuovo nome, Gianni & Origoni - si legge in una nota - rappresenta la concretizzazione di un percorso che lo studio ha da tempo intrapreso verso l'istituzionalizzazione, costruito negli anni con passi effettivi che hanno visto il progressivo affermarsi di un modello di governance in cui le responsabilità gestionali sono sempre più diffuse fra i soci. Di questo percorso hanno fatto parte non solo la creazione dei principali comitati di management, ma anche di task force specialistiche in aree strategiche quali internazionalizzazione, innovazione e sostenibilità».