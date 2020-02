Lo studio legale scommette sul futuro con le start up

«Sviluppatori in-house collaborano a stretto contatto con i professionisti» spiega Alessandro De Nicola, senior partner Orrick. In Italia, l’ attenzione all’innovazione ha portato, grazie a Ivan Rotunno, allo sviluppo di un progetto e di quattro tool per le imprese clienti: MrOwhistle per la gestione delle segnalazioni ex Dlgs 231/2001; Dpo center per il data protection officer; Easy2check e Legal2Manage per la compliance aziendale.

Il team dell’innovazione

In Freshfields Bruckhaus Deringer, (la più innovativa firm in Europa secondo FT Innovative Lawyer Awards), i collaboratori entrano nell’Innovation team – quartier generale a Berlino - su base progettuale. A guidarlo sono Gerrit Beckhaus, Lukas Treich, Sonia Awan (Lab Leadership) con Adam Ryan (Chief Legal Innovation Officer). Un caso riguarda il tool Kira per l’analisi rapida dei contratti attraverso l’intelligenza artificiale. Lo studio lo ha ottimizzato con l’azienda produttrice del software per le proprie esigenze, anche grazie alle informazioni acquisite nell’utilizzo concreto, in particolare in grandi azioni collettive .