Lo sviluppo di Lumson passa dalla sostenibilità

La sostenibilità - considerata come un percorso che si costruisce passo dopo passo e che prende in considerazione le iniziative, le ricadute sulla comunità, sull’ambiente e sulle generazioni future - è alla base dei valori, degli obiettivi e delle attività di Lumson..

A guidare lo sviluppo e la filosofia dell’azienda di packaging cosmetico sono i principi cardine dell'economia circolare: Re-duce, Re-use, Re-cycle.

Re-duce significa eliminare il “superfluo”, cioè quegli elementi del packaging non strettamente necessari (chiusure, tappi), ma anche agire per rendere gli imballaggi più leggeri e funzionali. Il concetto di Re-use si traduce in un attento studio del design affinché il packaging possa essere riutilizzato più volte. Il vantaggio delle soluzioni ricaricabili è evidente: riempire dei flaconi esistenti significa evitare di produrne, trasportarne e buttarne via di nuovi. A tutto vantaggio dell'ambiente. In quest'ambito, l'azienda ha studiato divere soluzioni refill per lo skincare (Re-Place) e per il make-up (Eco-compact e Lip solution). Re-cycle vuol dire agire sulla riciclabilità del packaging. Nel concreto, significa dare una “second life” a prodotti o materiali che altrimenti sarebbero finiti nei rifiuti; ma anche studiare packaging mono-materiale o soluzioni nelle quali, a fine vita, i componenti possano essere separati e smaltiti lungo la corretta catena del riciclo. Lumson ha già diverse iniziative in tal senso: dall'uso di materiali Pcr ai diversi sistemi in cui i componenti possono essere separati e correttamente smaltiti.

Materiali sostenibili, riciclati e riciclabili

Lavorare sui materiali per produrre packaging sostenibili vuol dire proteggere il pianeta e la nostra salute. L’azienda sta lavorando a soluzioni che non necessitano di imballaggi aggiuntivi; a packaging più leggeri e adatti allo smaltimento e, ancora, all'uso di materiali riciclati, biodegradabili, provenienti da fonti rinnovabili e il cui design (eco-design) si integri nell'economia circolare.

Plastica: le tante proposte sostenibili che hanno come protagonista la plastica, materiale sicuro, leggero e riciclabile, sono la testimonianza di come questo materiale, spesso demonizzato, possa essere in realtà compatibile con l'ambiente. Il catalogo dell’impresa varia dalle versioni riciclabili a quelle Pcr alle plastiche biobased (Pla e Pe).

Vetro: si tratta di un materiale 100% sostenibile, che può essere riciclato senza perdere le sue caratteristiche. Lumson nel 2021 ha introdotto nel suo catalogo anche diverse soluzioni realizzare con vetro Pcr – post consumo. Alluminio: l'alluminio è il materiale più diffuso sulla Terra. È leggero, versatile, ecologico, può essere riciclato all'infinito senza perdere le sue qualità.