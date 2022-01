Lo SW nel lavoro privato / Lavoro agile con modalità semplificate fino al 31 marzo 2022

Per quanto riguarda il privato nella circolare viene specificato che fino al 31 marzo 2022 la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato con modalità semplificate. In sostanza, lo SW può essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione sul sito dell'Inail.

3/6 5/6 Menu