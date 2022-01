Lo SW nella Pa / Definizione dei Piani degli spostamenti casa – lavoro con il sostegno dei mobility manager aziendali

La circolare ricorda quanto ha già previsto il decreto ministeriale dell'8 ottobre 2021 (articolo 2), ovvero la possibilità, per le amministrazioni, di ricorrere ai mobility manager aziendali per elaborare i Piani degli spostamenti casa-lavoro (Pscl) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già consentite sia dalla contrattazione collettiva che dal decreto di ottobre. I mobility manager aziendali in particolare dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d’area, per un’azione di raccordo costante, per la verifica complessiva e coordinata dell’implementazione dei Pscl, l’identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

