Lo tsunami del debito globale è iniziato

ESPANSIONE FISCALE NELLE PRINCIPALI ECONOMIE MONDIALI Differenze annuali sul deficit nominale pesate rispetto al PIL mondiale Loading...

Il limitato impatto rispetto al valore del PIL globale (che è per definizione un numero molto elevato) non deve trarre in inganno; si tratta di misure senza precedenti nella storia economica. Le reali dimensioni sono più chiare se si riparametrano i deficit attesi rispetto ai PIL nazionali di riferimento.

ESPANSIONE FISCALE E GARANZIE SUI PRESTITI NELLE PRINCIPALI ECONOMIE MONDIALI Percentuale del PIL 2019 Loading...

Dalla Figura 2 si evince come mediamente il supporto all'economia reale sia superiore al 10%, con 2/3 degli aiuti erogati in termini di garanzie. Soltanto il Giappone ha fatto un uso minimo delle garanzie, puntando esclusivamente sulla crescita del deficit da finanziare attraverso nuove emissioni di debito a lungo termine che plausibilmente sarà acquistato e trattenuto dalla banca centrale. Le garanzie fornite dal governo USA potrebbero facilmente raddoppiare (includendo così anche quelle potenziali) per via della flessibilità insita nel Recovery Act governativo, arrivando a superare il 18% del PIL.

A questo punto è evidente che qualsiasi stima aggregata della crescita del debito debba tenere conto del ruolo decisivo che avranno le garanzie governative. In questa prospettiva, si considerano nell'analisi due differenti ipotesi di lavoro: nello scenario c.d. baseline solo il 25% delle garanzie viene effettivamente utilizzato dagli operatori economici, mentre nello scenario estremo si considera un utilizzo al 100% in maniera tale da trasformare tutte le garanzie erogate in debito effettivo. Le Figure 3 e 4 riportano i risultati delle simulazioni per gli USA e l'area Euro in aggregato, partendo dalle stime ufficiali del Fondo Monetario Internazionale (FMI) pubblicate ad ottobre 2019, quando non era incorporato nessun impatto derivante dalla pandemia.

USA - EVOLUZIOE DEL RAPPORTO DEBITO / PIL SOTTO DIVERSE IPOTESI Valori % Loading...

Sulla base dei risultati delle simulazioni, nel peggiore dei casi il debito governativo USA crescerebbe di circa 25 punti di PIL, considerato l'impatto non solo del debito emesso ma anche delle garanzie già in vigore e potenziali, che da sole valgono 10 punti di PIL. Nell'ipotesi che queste garanzie divengano attive solo per il 25%, il debito/PIL dovrebbe assestarsi intorno al 130%. Lo scenario di base prevedeva comunque una crescita tendenziale del debito fino al 115% coerente con il piano di espansione fiscale perseguito dal Presidente Trump.

AREA EURO - EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO / PIL SOTTO DIVERSE IPOTESI Valori in % Loading...

Per quanto riguarda l'area Euro, a fine 2020 con l'impiego della totalità delle garanzie che valgono l'11% del PIL si potrebbe raggiungere la soglia psicologica del 100% debito/PIL. Certo non è poco, visto che nel 2019 mediamente si era al 67%; nello scenario mild in cui solo il 25% delle garanzie venisse attivato ci si fermerebbe all'85%. Lo stimolo fiscale si innesta comunque su una situazione di graduale riduzione del debito che negli intenti dell'Eurogruppo dovrebbe essere preservata nonostante la crisi.