Lo zar dell’economia: «L’India apre la porta alle imprese italiane» Il vicepresidente NITI Aayog - la commissione che traccia la linea economica - illustra gli obiettivi del governo: «Servono investimenti stranieri» di Ugo Tramballi

(REUTERS)

Mese dopo mese, per tutto il 2019 i segnali erano stati negativi: si prevedeva una crescita di poco superiore, poi di poco inferiore al 6%; altri annunciavano il cinque e mezzo. Infine la sentenza del Fondo monetario internazionale e la conferma del bilancio presentato in Parlamento il 1°febbraio: un 4,8% quasi inutile di fronte alla demografia indiana, solo a 1,3 punti da quella che il Nobel Amartya Sen chiamava “crescita hindu”, la lunga stagnazione prima delle riforme iniziate nel 1991.

«È un calo straordinario e irripetibile: nessuna economia può crescere in assenza di crediti bancari», garantisce Rajiv Kumar, il vicepresidente di NITI Aayog – il presidente è Narendra Modi, il premier - l’ente che ha sostituito la Commissione del Piano. Per decenni la Commissione aveva fissato i tempi e gli obiettivi del pachiderma indiano. Ora lo fa Kumar. È lui che “consiglia” il primo ministro su come raggiungere il grande obiettivo promesso entro la fine del suo mandato, fra meno di cinque anni: un’economia da 5mila miliardi di dollari, quasi il doppio di oggi.

Il suo ufficio nel centro di Delhi, a due passi dal Parlamento, è lo stesso che per dieci anni, fino al 2014, aveva occupato Montek Singh. L’unico cambiamento visibile è la foto del premier: prima c’era quella di Manmohan Singh del Congress, ora di Narendra Modi del Bjp. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha promesso che il 2020 sarà l’anno del rilancio dei rapporti economici con l’India: presto guiderà una missione di sistema a Delhi. Nessuno meglio dello zar dell’economia di questo Paese può consigliare gli imprenditori italiani.

«Nel periodo aprile-dicembre 2018 - ricorda Rajiv Kumar, tornando sulle cause della bassa crescita -le banche facevano crediti per 113mila miliardi di rupie (1.448 miliardi di euro, ndr) ora per 3.500(44 miliardi in euro). L’economia indiana è affamata di credito e questo perché le banche, i cui asset per il 67% sono pubblici, sono terrorizzate. Il governo sta cambiando regole e comportamenti, sta imponendo trasparenza e legalità ma occorre tempo perché diventino prassi».

Il presidente di Tata Sons, conglomerata indiana da 110 miliardi di dollari, dice che occorre «ripensare l’economia»: c’è «una massiccia avversione al rischio».