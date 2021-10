Lobby nera a Milano, chieste le dimissioni dell’eurodeputato Fdi Fidanza

2' di lettura

Bufera politica dopo la messa in onda su La7, durante il programma Piazzapulita, dell’inchiesta Blackstair prodotto da Fanpage, sulla lobby nera legata a Fratelli d’Italia attiva a Milano. Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni dell’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza. «L’inchiesta di Fanpage sulla lobby nera a Milano mostra una realtà agghiacciante. Fratelli d’Italia non solo accoglie ma addirittura promuove personaggi loschi che inneggiano a Hitler, fanno battute sugli ebrei e rimpiangono la dittatura fascista», recita la nota ufficiale della delegazione pentastellata al Parlamento europeo.

La nota M5S

«Inoltre», prosegue il comunicato, «i trucchetti su come finanziare illegalmente la campagna elettorale di Fratelli d’Italia, svelati dalle parole stesse di Carlo Fidanza capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, rappresentano una vecchia degenerazione della politica figlia di un’epoca buia della nostra Repubblica che i cittadini pensavano di essersi messi alle spalle. Per restituire dignità alla politica le dimissioni di Fidanza sono un atto dovuto e necessario. Giorgia Meloni non minimizzi ma le pretenda».

Loading...

La difesa di Fdi

Il riferimento è al comunicato di Fdi, diramato nel corso della diretta, nel quale il partito ha annunciato di voler chiedere il girato integrale del servizio giornalistico. «Non prenderemo per oro colato quanto riportato con il palese intento di infangare la nostra onorabilità. Verificheremo i fatti nella loro interezza e, se necessario, prenderemo provvedimenti commisurati alle eventuali oggettive responsabilità, come abbiamo sempre fatto», recitava la nota del partito di Giorgia Meloni.

L’inchiesta di Fanpage

Nell’inchiesta di Fanpage appaiono l’eurodeputato di Fratelli d'’talia Carlo Fidanza e un altro ex deputato d'area, Roberto Jonghi Lavarini, detto «Il Barone Nero». Un giornalista infiltrato si presenta come imprenditore e possibile finanziatore della campagna elettorale di Fdi, con la prassi già utilizzata in altre occasioni da Fanpage. Ne emergono, da parte di alcuni militanti del partito politico, una certa disinvoltura nella gestione dei fondi per finanziare le campagna elettorale sulle amministrative, più innumerevoli atteggiamenti di apologia del fascismo e del nazismo.

Tra «lavanderie» e apologia del fascismo

Sistemi di «lavanderia» per pulire finanziamenti in nero, incontri con esplicite battute razziste, fasciste e sessiste. Il capo, secondo l’inchiesta, è Roberto Jonghi Lavarini, già condannato a due anni per apologia del fascismo. Tramite Lavarini, il giornalista di Fanpage conosce Carlo Fidanza, europarlamentare e capo delegazione di Fratelli d’Italia. Si stabilisce cosi un rapporto che consente all’insider di frequentare il gruppo di esponenti di Fdi durante eventi e riunioni della campagna elettorale per le elezioni comunali a Milano per la quale sostengono la candidatura al consiglio comunale dell’avvocato Chiara Valcepina. Entrambi chiedono finanziamenti al presunto uomo d’affari, col quale sono ormai in confidenza: «Le modalità sono: versare nel conto corrente dedicato. Se invece voi avete l’esigenza del contrario e vi è più comodo fare del black, lei si paga il bar e col black poi coprirà altre spesa», dice Fidanza al giornalista sotto copertura.