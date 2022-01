Lobby: le novità dal registro dei rappresentanti di interessi all’agenda degli incontri

Chi sono i decisori pubblici

Il testo elenca diverse categorie di “decisori pubblici”, presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività di lobbying. I primi sono i membri del Parlamento (deputati e senatori) e del Governo (quindi premier, ministri, viceministri e sottosegretari). Poi ci sono i decisori pubblici membri degli organi delle autonomie territoriali: i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali e i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane. E poi i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti, gli organi di vertice degli enti pubblici statali, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti

pubblici. Sono equiparati ai decisori pubblici, anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

A chi non si applica

Le disposizioni non si applicano a giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all’esercizio della loro professione o funzione. Non si applicano alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione. E non si applicano ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri e ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute. E per partiti, movimenti e gruppi politici in relazione all'attività svolta per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione. Le disposizioni non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da: enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici; partiti o movimenti politici; esponenti di organizzazioni sindacali; esponenti di organizzazioni imprenditoriali. E non si applicano:

ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale; all'attività di comunicazione istituzionale; alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell’ambito di sedute e di audizioni

delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali; all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

Arriva un registro di rappresentanti di interessi

Il testo prevede l’istituzione di un registro di chi svolge attività di rappresentanza di interessi, presso l’Agcom, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si chiama Registro per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi. Sono tenuti a iscriversi tutti coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Il registro, in formato digitale, è articolato in due parti: una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. La parte del registro ad accesso pubblico può essere consultato da chiunque tramite Spid o Carta di identità elettronica.

Chi non può iscriversi al registro

Non possono iscriversi al registro i decisori pubblici durante il loro mandato ed, esclusivamente in caso di incarichi di governo nazionale o regionale, per un anno successivo dalla cessazione del mandato. Non possono iscriversi i minori di 18 anni e gli esperti esterni che prestano la propria opera presso le pubblicheamministrazioni per il periodo di durata dell’incarico. Registro vietato anche ai titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la durata dell’incarico, gli iscritti all’Ordine dei giornalisti, chi ha subìto condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia. E, ancora, registro interdetto ai dirigenti dei partiti o movimenti politici durante l’incarico, a coloro che non godono dei diritti civili e politici, a chi è stato interdetto dai pubblici uffici, a chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici e società partecipate.

L’agenda degli incontri

Il provvedimento istituisce una agenda degli incontri tra rappresentanti di

interessi iscritti al registro e decisori pubblici. Introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere e aggiornare con cadenza settimanale una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell’agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro 20 giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi. L'agenda deve essere aggiornata con l'elenco degli incontri ch esi sono svolti la settimana precedente. Nell'agenda, per ciascun incontro, sono riportati il nome del decisore pubblico incontrato, il luogo dell'incontro e la sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell’incontro. L'agenda è pubblicata entro 45 giorni dalla data dell’incontro. Per ogni evento sono indicati una serie di elementi: luogo, data, ora e durata dell’incontro; modalità di richiesta dell’incontro e soggetto che ha formulato la richiesta; oggetto dell’incontro; partecipanti all’incontro; documentazione con proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso. Documentazione che viene pubblicata entro 45 giorni dalla data dell'incontro. C’è anche un procedimento di comunicazione, ed eventuale opposizione, da parte dei decisori pubblici, alla pubblicazione di informazioni

non veritiere.