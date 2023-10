Locali storici, la giornata nazionale per scoprire ristoranti e caffè d’antan

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ognuno è unico, inimitabile e in passato nei suoi locali si è fatta la storia o si poteva incontrare chi ha fatto la storia e la cultura. Sono i «Locali Storici d’Italia» sparsi in tutta la Penisola. Rigidi i requisiti per essere inseriti nel gotha. Devono avere almeno 70 anni di attività, ma l’età media è di 175 anni, conservano ambienti e arredi originali insieme a cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle frequentazioni illustri.

Solo così i Locali Storici d’Italia si possono fregiare del patrocinio del ministero della Cultura e sono come un secondo circuito museale d’Italia: ricchi di storia, esempi d’arte e architettura permeati di bellezza, vantano pagine di straordinaria memoria italiana, tenuta sempre viva grazie alla cura e alla passione di chi, ogni giorno, spesso anche da oltre sette generazioni, ne preserva la ricchezza e il valore.

Sabato 7 ottobre è la giornata nazionale dei Locali storici d’Italia e per l’occasione sono previste degustazioni e visite guidate per scoprire le mille storie che raccontano da Nord a Sud. Una full immersion in un patrimonio unico che il mondo ci invidia. Si può partire dall’Hotel Cavalletto & Doge Orseolo a Venezia che ha aperto i battenti come osteria nel 1200, passando per il Ristorante Poldino nella tenuta presidenziale di San Rossore, in provincia di Pisa, il Ristorante Antico Francischiello a Massa Lubrense, vicino a Sorrento. Si affaccia sul mare e gli ambienti sono impreziositi da ceramiche. Qui sono passati giganti del cinema come King Vidor, John Huston, Akira Kurosawa, Billy Wilder, Anthony Quinn.

Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento

Oltre 200 locali in tutta Italia

Qualsiasi locale storico si visiti è sempre un’immergersi nel passato grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione dei Locali Storici d’Italia, che raggruppa oltre duecento locali su tutto il territorio italiano, che offrono molteplici attività aperte a tutti, perlopiù gratuite e per le quali è richiesta solo in alcuni casi la prenotazione. In tutti i locali storici sarà possibile ritirare gratuitamente la cartolina da collezione realizzata da Giulio Priano, che ha vinto il Concorso illustra la storia indetto dall’Associazione Locali Storici d’Italia in collaborazione con lo Ied, Istituto europeo di design.

Il presidente dell’Associazione Enrico Magenes sottolinea: «Quello dei locali storici è un patrimonio che non si può perdere e di cui bisogna parlare, soprattutto mentre assistiamo all’appiattimento dei nostri centri storici, con negozi e catene commerciali che si possono trovare uguali ovunque da New York a Pechino. Nei Locali Storici, invece, che hanno tutti almeno un secolo di storia, si possono vivere esperienze uniche ed irripetibili nel contesto di una civiltà millenaria come quella italiana».