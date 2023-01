Località da scoprire

La sezione dei “Best in Travel” dedicata al viaggio come scoperta e come opportunità di fare nuove esperienze ci porta in New Mexico, uno Stato popolato da 23 tribù native e luogo ideale per conoscere da vicino la cultura, l'arte e le bellezze naturali del Sud-Ovest del Nord America. A Marsiglia, invece, si va per “perdersi” fra i suoi quartieri multiculturali, la street art e le pitture rupestri di 20mila anni fa ricostruite in un nuovo museo. Attraversando la Manica si può scegliere fra Manchester e la Scozia meridionale, approfittando in quest'ultimo caso del treno in servizio fra Londra ed Edimburgo. Eppoi ancora Dresda, esempio perfetto di rinnovamento urbano, e infine El Salvador, destinazione alternativa alle classiche mete per chi ama il surf.

