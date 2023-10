Locatelli affonda il Milan, la Juve si affaccia in zona scudetto

Solo che ormai la sfida viaggia su un piano inclinato a favore dei bianconeri che, su contropiede, avrebbero anche un paio d’occasioni per raddoppiare. E il Milan, con l’attacco ormai spuntato, non riesce più a rovesciare una sfida condizionata dalle sue ingenuità difensive. Una sconfitta doppiamente pesante perché mercoledì i rossoneri dovranno vedersela a Parigi con il Psg in Champions. Per completare, domenica prossima arriva un altro incrocio pericoloso con il Napoli al Maradona. Una settimana difficile, insomma. Di solito, da questi up & down, Pioli è sempre riuscito a risollevarsi. Ma gli esami, nel calcio, non finiscono mai.

L’Inter torna regina

E cosa vogliamo dire dell’Inter, nuova capolista? Beh, il contrario di quello che si era detto dopo i due flop casalinghi con il Sassuolo e il Bologna. E cioè che è la più titolata per la corsa al titolo. A Torino, i nerazzurri ritornano sulla cresta dell’onda vincendo (3-0) con quell’apparente facilità che hanno sempre dimostrato quest’anno in trasferta. Nella quattro partite giocate fuori casa, infatti, il punteggio è pieno e sonante: 4 vittorie, 12 punti e 10 gol realizzati e nessuno subìto. Una media scintillante che non ha eguali in Europa. Meglio che l’Inter giochi sempre lontano da San Siro, stadio evidentemente non più benigno per la squadra di Inzaghi, che infatti vuole trasferirsi a Rozzano. L’Inter è così: fuori casa è senza pietà. Cinica e brutale. Con il Torino, dopo un primo tempo non memorabile, ha poi colpito appena il forte centrocampista Schuurs è uscito in lacrime per un infortunio al ginocchio. Da quel momento, il Toro si è trasformato in un tenero agnello sacrificale.

Se poi ci mettiamo la buona vena offensiva di Lautaro (11 gol) e Thuram, la frittata è fatta. Diciamo la verità: non è stata un’Inter bellissima, però certamente efficace. Altri discorsi più celebrativi è meglio non farli. Sia perché non è detto che Lautaro vada avanti a far gol a raffica, sia perché il Torino, tra nuovi infortuni e assenze, non è un test particolarmente attendibile.

De Laurentiis batte Berlusconi

Anche il Napoli si è riscattato dopo dopo le ultime magre. Il 3-1 a Verona, pur senza Osimhen e Anguissa, è uno di quei risultati pur non straordinari che spazzano via le nuvole dopo tutto il teatrino tra Garcia e De Laurentiis. In un certo senso, visto la nuova piega commissariale del Napoli, si può dire che è stata la prima vittoria con il presidente in panchina. E Garcia in qualche modo può respirare. Non è bello e dignitoso avere un presidente così ingombrante (al confronto Berlusconi col Milan era un timido) però questa è la realtà dei fatti. Se la “nuttata” sia passata è presto per dirlo. Ma qualche segnale si nota. Come la buona vena di Politano (primo gol) e di Kvraratskelia (seconda doppietta in campionato). Meglio averli amici, due giocatori così. E anche il fiero Rudi Garcia sembra aver capito la lezione.

Sarri e Mourinho fuori dalla crisi

Salgono anche le romane, forse uscite dalle paludi della depressione. La Lazio, battendo (2-0) il Sassuolo a Reggio Emilia, ritrova le sue magie. Quelle che le hanno permesso di conquistare l’anno scorso il secondo posto. Con Luis Alberto in stato di grazia, i biancocelesti hanno saltato l’ostacolo con la leggerezza dei forti. Sarri era in tribuna, ma in campo si vedeva il suo calcio: brillante, corale, mai episodico. Anche la Roma, superando il Monza all’Olimpico (1-0) con una rete in extremis di El Sharawy, trova la sua quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe. Per Mourinho, ben felice di aver dato una spazzolata a Palladino dopo le scintille reciproche dei giorni scorsi, è un altro prezioso mattoncino nella ricostruzione della friabile architettura giallorossa.