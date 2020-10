Locauto lancia il servizio Smart Check-in per un noleggio “con i guanti” di Danilo Loda

1' di lettura

Locauto rende l'esperienza di noleggio più veloce e digitale lanciando il servizio Smart Check-in. In pratica, dal portale MyLocauto è possibile effettuare tutte le procedure di prenotazione, Basta registrarsi, associare una carte di credito i cui dati sono protetti in ambiente BNL e scegliere l'auto che si desidera. Una volta eseguito il processo di registrazione tutte le volte che sarà necessario un noleggio non sarà più necessario inserire i propri dati. Volendo è anche disponibile l'opzione di pagamento “One Click” che permette di salvare il metodo di pagamento preferito da utilizzare anche nei futuri noleggi ed evitare così di inserire ogni volta i dati della carta.

Una volta scelta l'auto e concluse tutte le varie operazioni necessarie per iniziare il noleggio basta recarsi, il giorno del ritiro, presso il parcheggio della sede scelta e ritarare il veicolo senza passare dal banco, evitando così contatti con altre persone nel pieno rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore.