Locauto Young: arriva il noleggio auto per i neopatentati di Danilo Loda

1' di lettura

Locauto lancia un nuovo programma di noleggio auto dedicato appositamente a tutti i neopatentati, ovvero coloro che hanno la patente da non più di 12 mesi. Primo in Italia, il servizio prende il nome di Locauto Young e prevede due tariffe di noleggio che sono comprensive di coperture assicurative per danni e furto, oneri di circolazione, chilometri illimitati e assistenza stradale. Il primo pacchetto prende il nome di B-Young, e a partire da 60 euro al giorno è possibile guidare una Volkswagen UP o auto della stessa categoria.

C-Young è la seconda opzione di noleggio a partire da 65 euro permette di scegliere un'auto del gruppo CY come ad esempio una Lancia Y. Tutti i veicoli rientrano ovviamente nella normativa che prevede per i neopatentati la possibilità di guidare veicoli con rapporto KW/tara minore o uguale a 55 e un limite di potenza legato ai KW dell'auto, minori o uguali a 70 KW (circa 95 CV). La prenotazione dell'auto può avvenire tramite il sito internet locautorent.com , il call center, l'app Locautorent o direttamente presso tutti gli uffici di noleggio della compagnia.