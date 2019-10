Locazione e assicurazione

Di recente ho preso in affitto un appartamento arredato, al cui interno sono presenti suppellettili di pregio e pezzi di antiquariato. È possibile da inquilino stipulare un’assicurazione che mi metta al riparo da eventuali danni arrecati all’abitazione locata?

Il conduttore può sottoscrivere una polizza di responsabilità civile, la cosiddetta “Rc inquilino” a copertura dei danni causati all’abitazione, nonché a terze persone. L’articolo 1590 del Codice civile prevede, infatti, che «il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto».