Coronavirus, lockdown locali: ecco come si può decidere la chiusura di una Regione Sia lo Stato sia i Governatori possono farlo: il rischio è che nell'attesa che l'altro faccia la prima mossa si determini una situazione di stallo

Sia lo Stato sia i Governatori possono farlo: il rischio è che nell'attesa che l'altro faccia la prima mossa si determini una situazione di stallo

Undici regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di Covid-19 e quattro (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono nello scenario 4.È la fotografia scattata dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. L’Istituto superiore di sanità ha invitato ancora una volta le Regioni a realizzare una rapida analisi del rischio, anche a livello sub-regionale, e di considerare un «tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette in base al livello di rischio».

In questo scenario che si fa con le ore sempre più complesso, la questione che si pone con una certa insistenza è: chi decide se andare o meno al lockdown locale? Sia lo Stato sia le Regioni lo possono fare. Ma la sensazione è che le Regioni aspettino il governo, e il governo le regioni. Ne risulta una situazione di stallo, congelata, poco in linea con l’andamento della curva dei contagi. Sui conflitti tra lo Stato e le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) giudica comunque la Corte costituzionale.

Il caso Lombardia e il rischio di un’impasse politica

Si prenda ad esempio il caso della Lombardia, una delle quattro aree già nello scenario 4, ovvero l'ultimo e il più grave previsto nel documento “Prevenzione e risposta a COVID-19” redatto dall'Istituto superiore di sanità. Al momento, ha spiegato nelle ultime ore il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sul suo tavolo il progetto di un lockdown non c'è, ma il rischio non è escluso. È atteso un incontro nel fine settimana tra il primo cittadino del capoluogo lombardo e il presidente della Regione Attilio Fontana, il quale a sua volta ha scritto al premier Conte per chiedere la massima flessibilità possibile nell'utilizzo delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche, a partire dalle Regioni, per garantire i ristori alle categorie più colpite delle misure anticovid. Il tema è stato anche affrontato dalla Conferenza unificata e Conferenza Stato-Regioni straordinarie, che si sono tenute nelle ultime ore. Già lunedì potrebbe arrivare una decisione. Fin qui il lato enti locali. Per quanto riguarda il governo, Conte sarà mercoledì 4 novembre in aula alla Camera per comunicazioni sulle misure per fronteggiare la pandemia Covid-19. Non si esclude che se la crescita dei contagi dovesse continuare, l’esecutivo possa valutare la carta lockdown anche nel fine settimana.

Rischio stallo nella gestione dell’emergenza

Ma che cosa potrebbe accadere nel caso in cui né lo Stato né la Regione (a guida Lega, forza politica all’opposizione del Conte due) decidessero di intervenire, nella speranza che sia l’altra parte a fare la prima mossa? Probabilmente il rischio di assistere a uno “scaricabarile”, con l’uno ad addossare la responsabilità del mancato intervento all’altro, sarebbe reale. E non sarebbe la prima volta: dai distinguo sulla scuola, con le chiusure di elementari e medie disposte a livello regionale, ma anche comunale; all'imposizione del coprifuoco in diverse regioni e in alcune singole città, le chiusure delle piazze, disposte dai primi cittadini: i casi in cui si è assistito alla sovrapposizione tra i due piano di governo non sono mancati.

Cosa prevede il decreto legge 125 e il coprifuoco in Valle d’Aosta

Ma quali sono le regole a cui si potrebbe fare riferimento in questa situazione, per evitare uno stallo e un ulteriore aggravarsi della situazione? La norma più recente è il decreto legge 125 del 2020 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”), entrato in vigore l’8 ottobre. In base a questo provvedimento, la Regione per contrastare la maggiore diffusione del contagio, può introdurre misure ulteriori rispetto a quelle disposte a livello nazionale dai Dpcm, in conformità ai criteri previsti dai provvedimenti del Governo e comunque d'intesa con il Ministro della Salute. Sulla base di questa norma la Valle d'Aosta - la regione più “contagiata” di Italia in base ai principali parametri (decessi, ricoveri, terapie intensive, contagiati), ha disposto il coprifuoco per contenere la diffusione del virus. Il divieto di circolare sarà in vigore dalle 21 alle 5 in tutta la regione.