Locke e la fiducia come fondamento del potere politico

La questione, però, a cui ci riferiamo più propriamente non è tanto quella relativa all'esistenza e all'importanza di legami fiduciari tra cittadini quanto, piuttosto, all'estensione dei rapporti fiduciari nella loro dimensione istituzionale, tra cittadini e i loro governanti.

Questo elemento sembra emergere nei fatti, in particolare, tra la metà del ‘500 e del ‘600 in Inghilterra, dove la sfiducia crescente nei confronti del potere politico porterà alla Gloriosa Rivoluzione e, nel discorso politico, sempre in Inghilterra, con Hobbes ma soprattutto qualche decennio dopo, appunto, con John Locke (Levack, B., Distrust of Institutions in Early Modern Britain and America. Oxford University Press, 2018).

Come abbiamo visto nei Mind the Economy delle settimane scorse, uno dei punti centrali del pensiero di Locke che egli esplicita nel secondo dei Due Trattati sul Governo era la limitatezza e la limitabilità del potere di governo. Alla base di questo principio sta proprio la natura fiduciaria del rapporto tra cittadini, parlamento e governo. È questo atto di fiducia da parte dei cittadini che dona legittimità all'azione di governo così come è il tradimento di questa fiducia che fonda il loro diritto di ribellarsi, rovesciare il re e designarne un altro al suo posto.

Patto di reciproche responsabilità

Distanziandosi dal pensiero hobbesiano, Locke attribuisce, in questo modo, alla fiducia un ruolo essenziale. Mentre Hobbes, infatti, poneva le basi di una convivenza pacifica nel contratto sociale e soprattutto nella nascita del Leviatano, la creazione, cioè, di un potere assoluto, Locke usa l'idea di «patto sociale», di compact, come lo chiama per distinguerlo esplicitamente dal contract hobbesiano, proprio per sottolineare la limitatezza e la limitabilità del potere assoluto.

Come sottolinea Brunella Casalini nella sua introduzione ad una recente edizione dei Due Trattati, “Il termine contract implicava un accordo che comportava reciproche responsabilità tra i contraenti, ma limitatamente ad uno specifico oggetto, come in un affare tra privati. Il compact era un accordo che coinvolgeva in qualche modo un'intera comunità nel suo complesso (…)-