Locman

Guarda alla Luna, il nuovo 1960 Fasi Lunari del marchio italiano nato nell'Isola d'Elba. Stile classico, grazie a una cassa di 41 mm di diametro in acciaio in Pvd effetto oro rosa e a un quadrante smaltato nel quale, nella parte inferiore, si trova la finestrella per l'indicatore delle fasi lunari. Cinturino in pelle. Prezzo: a partire da 269 euro.