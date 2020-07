Locman fa rivivere l’orologio amato da Madonna, Sharon Stone (e Berlusconi) La collezione Sport Anniversary propone quattro versioni solotempo e 4 con cronografo che si avvicina alla versione originale grazie ai cinturini in cordura in diversi colori di Paco Guarnaccia

L'estate 2020 vede un grande ritorno nel mondo dell'orologeria tricolore. Si tratta della Locman Sport Anniversary, collezione formata da otto referenze con la quale Locman fa rivivere i famosi orologi della linea Sport Tonneau che 20 anni fa fecero lanciarono il marchio italiano nato nell'Isola d'Elba in tutto il mondo. «Vent’anni fa sono successe molte cose nella vita della società - spiega Marco Mantovani, fondatore e presidente del brand -. Avevamo inaugurato la nuova sede affacciata sul porto di Marina di Campo e il settore dell'orologeria era attraversato da nuove tendenze, legate alla moda e ai materiali innovativi. Il fenomeno Swatch da un lato e la passione della clientela per i modelli meccanici dall'altro avevano creato una domanda crescente di orologi».

Il cinturino colorato da Madonna a Berlusconi

In quel contesto si era inserito Locman che, all'epoca, decise di affiancare ai suoi prodotti già sul mercato anche un nuovo modello con una cassa tonneau e bombata in alluminio, corredato da cinturini colorati che in poco tempo diventò un vero e proprio fenomeno di costume. «Avevamo studiato una campagna di marketing con un claim d'impatto come Italians do it better in modo che il messaggio dal nostro paese arrivasse diretto anche all'estero. E così è stato. E, anche grazie a una scelta distributiva molto selettiva, questi orologi vennero acquistati da celebrities, personaggi del jet set internazionale e trendsetter. Ricordo che questo modello è stato visto al polso di Madonna, del rapper e produttore Sean Combs (meglio conosciuto come P. Diddy), di Sharon Stone ed Elton John, di David Beckham ei Zucchero e anche di Silvio Berlusconi. Sono stati anni di grande successo per noi e per il Made in Italy in generale», racconta il presidente.

Un restyling a colore

Oggi questo segnatempo ritorna al centro della scena con quattro versioni solotempo (195 euro) e quattro con cronografo (275 euro) con la cassa in alluminio dal design rinnovato e contemporaneo senza allontanarsi troppo dallo spirito della versione originale, anche grazie all'utilizzo di cinturini in cordura disponibili in diversi colori. «In questo momento così particolare abbiamo deciso di investire su un progetto originale. Sono orologi grandi ma leggeri, esclusivi ma accessibili e colorati. Dopo un periodo così buio e difficile per il nostro paese, abbiamo sentito il bisogno riportare nel settore l'energia di quei momenti di 20 anni fa, effettuando un restyling di prodotto molto curato. C'è voglia di colore, di sole, di vita all'aria aperta, di allegria ma senza rinunciare allo stile che in fondo è la firma di noi italiani. Io sono ottimista per natura, credo che da questo periodo difficile ci sia qualcosa da imparare e credo anche che il mondo tornerà a essere un luogo dove poter essere felici e migliori di prima», chiude Mantovani.