Lodge di lusso in mezzo alla natura: il meglio del turismo open air

Dove trovare alloggi accessoriati con servizi 5 stelle circondati da boschi montani, campagna e dolci colline

Dopo mesi di “cielo in una stanza”, il desiderio di aria aperta abbraccia le vacanze dell'estate 2020, che saranno open air e di prossimità. Secondo il Centro studi del Touring Club Italiano il nostro turismo tornerà ad assomigliare a quello iniziato con il boom economico, quando era un fenomeno prevalentemente domestico. Anche le ricerche su Airbnb ci dicono che l'82% degli italiani quest'anno trascorrerà le vacanze in Italia, contro il 55% dell'anno scorso. Tra le destinazioni più cercate dagli italiani ci sono Sicilia, Sardegna, Puglia, Trentino Alto-Adige e Costa Etrusca (in Toscana e Lazio). Montagna e campagna sono considerate le mete di vacanza più sicure grazie alla maggiore possibilità di mantenere le distanze.

Ecco quindi che il glamping offre la soluzione perfetta per riappacificarsi con la natura e il relax, in sicurezza. La tendenza è nata alcuni anni fa e ha conquistato ormai tutto il mondo. Concettualmente, si tratta dell'unione delle parole glamour e camping e identifica l'attività di campeggio con alcuni dei comfort a 5 stelle. Non tende che si montano a colpi di picchetto, ma lodge o suite lussuosi già pronti, con veri e propri letti con materasso e lenzuola, armadi e terrazza in legno rialzata. Anche le code ai bagni, spesso un classico per chi va in campeggio, restano un ricordo. La toilette è in camera, privata e separata da una porta, con confortevole doccia e mobiletti.

«La nascita di questa forma di vacanza risale all'Inghilterra dell'Ottocento, quando i medici suggerivano soggiorni al mare come terapia per allontanarsi dall'inquinamento portato dall'Industrializzazione. La costa non era attrezzata per ospitare turisti, e le persone, quindi, hanno cominciato a frequentarla con allestimenti temporanei. In questo vedo un parallelismo con la situazione di questi mesi», afferma Luca Trabattoni, professore associato di Architectural Design presso l’Università Politecnica di Opole (Polonia) e docente di Composizione Architettonica dell'Università di Pavia, autore assieme a Carlo Berizzi, professore associato in Progettazione Architettonica e Urbana dell'Università di Pavia, del volume “Mobile home per il turismo all'aria aperta. Storia evolutiva” (ed. Il vicolo del Pavone, Alessandria). Vediamo qualche suggerimento per un soggiorno davvero glamour.

Tenuta Poggio Rosso, glamping in cantina

Il glamping Tenuta Poggio Rosso sorge all'interno dell'omonima azienda vitivinicola, su una dolce collina a 800 metri dal Golfo di Baratti e dall'area archeologica di Populonia; posizionato sul territorio del promontorio di Piombino, circondato da olivi, vigneti e da macchia mediterranea. L'interno di ogni tenda ha pareti e pavimenti in legno massello, l'arredamento country chic che dona un tocco glamour, letto matrimoniale a baldacchino e una grande veranda per il relax all'aperto. Le cantine della tenuta offrono la possibilità di degustare una produzione di eccellenza che comprende anche olio, marmellate e miele prodotto con le essenze floreali (www.poggiorossoglamping.it).