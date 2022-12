Lodi archivia la crisi: pil provinciale quasi due punti oltre il 2019

Le risposte qualitative

Il sondaggio realizzato su un campione di 58 imprese dell'industria e dei servizi del territorio mette in luce gli ostacoli riscontrati nella ripresa e i rischi emergenti.Il 69% delle imprese lodigiane quest'anno prevede un aumento del fatturato rispetto al 2021 (era pari al 63%) e, un quinto di queste prevede una crescita di oltre il 20%. Il 19% delle aziende si aspetta di chiudere il 2022 in linea con lo scorso anno e il 12% degli intervistati si attende una diminuzione del fatturato (stesso dato del 2021). Sul fronte dei margini, il 32% delle aziende lodigiane prevede quest'anno un Ebit in crescita, un altro 32% stabile nonostante la crescita dei costi degli input produttivi, il 37% in erosione.

Quali sono gli ostacoli incontrati dalle imprese nei primi 9 mesi di quest'anno? Per il 93% rappresentano un rischio medio-alto la difficoltà di reperimento e il costo di materie prime e componentistica e per l'86% delle imprese, con la stessa intensità di rischio l'aumento dei costi dell'energia. Rilevante per il 78% delle imprese è anche la difficoltà di reperimento delle figure professionali ricercate, considerato come criticità “medio-alta”. Seguono gli ostacoli legati ad una domanda poco sostenuta (problematici per il 34% delle imprese) o a vincoli di natura finanziaria (26% delle imprese). Per il prossimo anno le imprese che prevedono un aumento di fatturato scendono al 55%, il 22% prevede una stabilità del fatturato e la stessa percentuale prevede una diminuzione a indicare la presenza di cautela e incertezza riguardo la possibile evoluzione dello scenario internazionale e locale. Per il 2023, il 70% è preoccupato sia per l'aumento dei costi dell'energia, fattore considerato ad “alto” rischio da una quota crescente di imprese (57% nel 2022), sia per le difficoltà di reperimento degli input produttivi, giudicate però leggermente meno problematiche in prospettiva (rischio “alto” per il 68% nel 2023 rispetto al 75% nel 2022). Il timore di un indebolimento della domanda è considerato un rischio “medio-alto” dal 65% delle imprese e per il 34% pesano maggiormente i possibili vincoli finanziari. La difficoltà di reperimento di figure professionali adeguate è considerata leggermente meno preoccupante per il 2023, pur rimanendo sostanzialmente stabile la quota di imprese che la indica come elemento ad “alto” rischio.