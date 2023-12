Lodi vede rosa anche nel 2024

Per il prossimo anno, infatti, la stima del Pil locale è per una crescita dello 0,6%, con un valore aggiunto dell’industria a +1,5%. La survey condotta su un campione di 67 imprese dell’industria e dei servizi evidenzia come il 64% delle imprese dichiari quest’anno un aumento del fatturato rispetto al 2022, il 13% si aspetta di chiudere in linea con lo scorso anno e il 22% si attende una diminuzione. Il sondaggio permette anche di indagare gli ostacoli riscontrati dalle imprese nel corso di quest’anno e i rischi all’orizzonte. In particolare il reperimento delle figure professionali ricercate è una criticità molto sentita dalle imprese, l’80% di queste ultime lo considera ‘rischio medio-alto’. In secondo battuta il 35 % delle imprese considera un ‘rischio alto’ il reperimento e il costo delle materie prime e componentistica (il 68% includendo anche le imprese che lo hanno definito ‘rischio medio’), così come i prezzi energetici indicati dal 28% degli intervistati (80% includendo anche il ‘rischio medio’). Un impedimento emergente sono i vincoli di natura finanziaria, per il 27% delle imprese una criticità primaria. Solo il 18% delle imprese dichiara come fattore avverso, finora, il rallentamento della domanda, diversamente da quanto osservato a livello italiano e regionale.

Nelle previsioni per il 2024 la quota di imprese che prevede un aumento si riduce al 57%, ma si amplia al 39% la percentuale delle imprese che prevede stabilità al 39% mentre solo il 4% indica una diminuzione.

Anche per il 2024, l’elemento più critico è il reperimento di personale adeguato alle esigenze (per la metà delle imprese), ma per il 31% degli intervistati sono in aumento i timori per il costo dell’energia così come si ampliano i vincoli finanziari, indicati dal 31% delle imprese e anche le criticità della possibile insufficienza della domanda, segnalata dal 25% delle aziende.





