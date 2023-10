Lodo Guenzi: «L’indie ha vinto? Per fortuna no. Altrimenti non avrebbe nient’altro da dire»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Ridendo e scherzando sono passati già dieci, undici anni da quel biennio 2012/2013 che secondo i Maya doveva essere la fine del mondo ma, più modestamente, fu l’inizio della parabola del cosiddetto indie italiano, quel «do it yourself» musicale di casa nostra che sperimentava il pop e s’impratichiva con le classifiche. I media che hanno seguito la scena dall’inizio s’interrogano su cosa resti di quella stagione che, tra gli altri, regalò al Paese Thegiornalisti e Calcutta. A una manciata di settimane dall’uscita del secondo album solista di Tommaso Paradiso e alla vigilia del ritorno discografico di Edoardo D’Erme dopo cinque anni di silenzio, noi giriamo la domanda a uno che, nel 2012, c’era. Ed era pure sul palco: «Cosa resta dell’indie? Beh, in questo momento è una playlist di Spotify, una categoria commerciale. Quello che nasceva fuori dal mercato è diventato parte del mercato, con i pregi e i limiti che questo può voler dire. Noi dovremmo interessarci a quello che domani nascerà fuori dal mercato. Un po’ come è sempre stato, da quando esiste il music business». Così parlò Lodo Guenzi dello Stato Sociale, progetto al centro di quella scena che proprio nel 2012, con l’album Turisti della democrazia, debuttò e adesso sta per lasciarsi alle spalle uno degli anni più intensi e complicati della propria storia. L’occasione per parlarne è il suo ritorno in Tv con Tutto quanto fa cultura, magazine in onda il giovedì notte su Rai 2 a mezzanotte e 15, realizzato con cinque autori (Gida Salvino, Nicola Borghesi, Anna Rita Cammerata, Roberto Del Bove e Lorenza Rossi) e in studio, tra gli ospiti fissi, Cristina Battocletti e Massimo Scaglioni.

Il titolo rimanda a «Odeon, tutto quanto fa spettacolo», gloriosa trasmissione Rai di fine anni Settanta. Vi siete in qualche modo ispirati a quel modello?

Il punto di riferimento degli autori era esattamente quello. A me il progetto è stato proposto da Rai Cultura. Faccio cose con loro da un po’ di tempo, come il Premio Campiello. Me l’hanno proposto, mi è piaciuto, lo abbiamo fatto: è stato tutto abbastanza naturale. Devo dire che, nonostante tutti i cambi di governo, ho sempre interloquito con le stesse persone in Rai, in questi anni, ed è stato facile. C’è tuttavia una differenza importante rispetto all’Odeon degli anni Settanta: io che conduco sono il meno colto di tutti. Mi approccio con sguardo fanciullesco e curioso alle cose trattate. Faccio... lo studente.

Loading...

Azzarderei un’altra differenza: «Odeon» andava in onda in prima serata. Vero è che oggi siamo in epoca di visione non lineare con le piattaforme di streaming e c’è Raiplay, ma avresti preferito andare in onda a quell’ora?

Se fai la stessa domanda agli autori di Tutto quanto fa cultura, probabilmente ti risponderanno di sì. Per conto mio ti posso dire che in questo particolare momento della mia vita essere fuori dalla gara dello share un po’ mi piace… Tutte le mie scelte, dal teatro al cinema d’autore, stanno andando in questa direzione… non ricorro il grande pubblico. Con X Factor ho vissuto la parabola della rincorsa alla pluralità, adesso sto cercando di capire cosa voglio veramente fare da grande.

Nella seconda puntata si parla di Renzo Arbore, guardi anche un po’ a quel modello televisivo?

Non so se ho modelli televisivi. La Tv è una cosa che mi è capitata. Il linguaggio neanche lo padroneggio completamente... Però devo dire che se c’è una cosa che adoro della televisione di Arbore è l’idea che la trasmissione debba avere un’atmosfera, un mood. Capiti su un programma di Arbore in qualsiasi punto e capisci che è un programma di Arbore.

Dopo La quattordicesima domenica del tempo ordinario un certo Pupi Avati ha detto che sei il miglior attore con cui lui abbia lavorato. Vai avanti col cinema, a questo punto?

Di sicuro c’è l’intenzione di fare il nuovo film di Pupi, stiamo trovando tutti gli incastri possibili per riuscirci. Non finirò mai di ringraziarlo: è stato uno degli incontri fondamentali della mia vita e, senza che me lo aspettassi, mi ha fatto un encomio che mette i brividi. Lui lo sa: quando chiama, ci sono sempre... Per il resto vediamo: in questo momento fare cinema è una sfida molto avvincente, complessa, più nuova... ti metti alla prova.