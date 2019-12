Lodovico Mazzolin entra in Eric Salmon La società si rafforza nell’area dei servizi finanziari, caratterizzata da profondi cambiamenti sia in termini di modelli organizzativi, sia di business

Lodovico Mazzolin, laureato in Informatica presso l’Università Statale di Milano, è entrato in Eric Salmon & Partners come Consulente e Leader della practice financial services, dopo una lunga esperienza maturata in oltre 20 anni all’interno di importanti gruppi bancari, società di Private Equity e di consulenza.

In Monte dei Paschi di Siena, e prima in UniCredit, ha ricoperto posizioni di responsabilità di general management, sales e marketing. Tra le più significative nel gruppo MPS è stato direttore generale dell’Area Nord Ovest, responsabile Retail e direttore generale della banca controllata con focus su Leasing e Factoring, nonché responsabile del Wealth Management. In UniCredit è stato a capo delle attività commerciali e marketing delle controllate con reti di promotori finanziari.

Recentemente ha collaborato con alcuni operatori di Private Equity in ambito «servizi finanziari e family business». Prima di iniziare la carriera manageriale ha lavorato per 8 anni in McKinsey seguendo progetti per istituzioni finanziarie europee, in diversi ambiti tra i quali l’impatto delle tecnologie nel business finanziario.

«L’ingresso di Lodovico - sottolinea Simone Maggioni, amministratore delegato di Eric Salmon Italia - rafforza la nostra presenza nel settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in generale, nel quale assistiamo a profondi cambiamenti sia in termini di modelli organizzativi, sia di business. Gli effetti di questo trend impattano sulle competenze e sui profili manageriali di cui le istituzioni finanziarie hanno crescente bisogno».