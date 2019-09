Lofoten-Vicenza: il viaggio dello chef stellato Lorenzo Cogo sulle tracce del merluzzo Presentato al Festival di Venezia il documentario realizzato da Wannaboo sulle origini dello stoccafisso di Andrea Chimento

La cultura del cibo è protagonista alla Mostra di Venezia con un documentario che testimonia il viaggio in Norvegia dello chef stellato Lorenzo Cogo, alla ricerca dell'origine di una delle materie prime ittiche più apprezzate in Italia: lo stoccafisso.

Diretto da Riccardo Vencato e Stefano Pellizzaro, il film «A Fish Out of Water» è stato mostrato in diversi spezzoni al Festival prima della presentazione ufficiale al Teatro Comunale di Vicenza, città in cui lo chef Cogo ha il suo ristorante, El Coq.

Alla base del progetto c'è il merluzzo, ingrediente fondamentale proprio del famoso “bacalà alla vicentina”, che una volta essiccato prende il nome di stoccafisso (baccalà sarebbe più correttamente il nome del merluzzo salato). Nell'arcipelago delle Lofoten, il merluzzo ha il suo habitat perfetto, raggiunge anche un metro e mezzo di lunghezza e mezzo quintale di peso e si presenta con colorazioni diverse, dal grigio al nero, passando per il rosso.

La storia ci racconta che, prima del Mille, i Normanni preparassero nei fiordi lo stoccafisso come cibo da portare nei loro viaggi, dato anche il poco peso che ne favoriva il trasporto. Le prime partite di merluzzo essiccato giunsero in Italia verso il 1250, nei porti di Genova e Venezia, rappresentando una validissima alternativa al pesce in periodi in cui era difficile pescarne.

Quello che all'origine era un piatto povero, nei primi anni del Novecento si è imposto come prodotto gastronomico pregiato.