Logi Dock, così spariscono i cavi dalla scrivania dello smart worker

Il prodotto si presenta come uno scatolotto ben fatto come design. Una sorta di smart speaker più allargato.

Fornisce un singolo punto di connessione per un massimo di cinque periferiche USB e due monitor, e contemporanemente una potenza massima di 100watt watt per la ricarica del laptop, in modo da evitare il cavo di alimentazione.

Una volta posizionato sulla scrivania, diventa il centro della connessione dei cavi di tastiera, portatile, schermo oppure via bluetooth, come nel caso del mouse e cuffie (Logitech ha lanciato anche nuove cuffie con microfono e gli auricolari Zone True Wireless Earbuds, pensati per il lavoro con riduzione dei rumori di fondo).

Diventa più comodo il passaggio da casa all’ufficio, perché basta togliere un cavo. Ed è vero che permette di liberare spazio sulla scrivania ma se siete interessati a questo soluzione occhio alle dimensioni: se tenete il monitor su un cavalletto o cassettino basso, non potete metterlo sotto. Insomma assicuratevi di avere una conformazione adeguata, perché l’ideale è posizionarlo sotto o di lato rispetto al monitor, come infatti viene presentato nelle immagini promozionali.

Per valutare, queste le dimensioni (altezza per larghezza per profondità): 84,8 x 160 x 131,5 millimetri. Sempre per le info di base: il costo è di 449 euro, quindi siamo sicuramente su un prodotto premium nel settore, non per tutti sia come prezzo che utilizzo.