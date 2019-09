Logistica, big data e blockchain: ecco l'e-commerce 4.0 nel food Il gruppo Giglio, quotato sullo Star di Borsa Italiana, ha siglato partnership con Riso Scotti, Fratelli Carli, Generale Conserve, Everton e Bosca per il debutto della propria piattaforma nel mondo del food di Gianni Rusconi

4' di lettura

Una ricetta a forti tinte tecnologiche e naturalmente all'insegna del made in Italy, quella che ha studiato Giglio Group per ufficializzare il debutto della propria piattaforma nel mondo del food. “L'e-commerce 4.0 – ha spiegato il Presidente e Amministratore Delegato della società milanese, Alessandro Giglio – inizia costruendo dapprima il negozio virtuale monomarca del brand e prosegue nel portare i suoi prodotti nelle vetrine dei grandi marketplace internazionali”. Dopo i marchi fashion, lifestyle e del design, la nuova sfida è ora quella di accompagnare sul mercato globale aziende come Riso Scotti, Fratelli Carli, Generale Conserve, Everton, Bosca, Cameo, Fabbri e (per la parte rewarding) Grandi Salumifici italiani. Come? Attraverso il canale digitale.

Le prospettive del business alimentare online

Attualmente sono circa un centinaio i brand che hanno affidato a Giglio la gestione delle vendite online e sono oltre 50 le vetrine aperte sui principali marketplace. Il mercato di riferimento, quello dell'e-commerce a livello mondiale, dovrebbe valere nel 2022 più di 4mila miliardi di dollari (rispetto ai 2.800 miliardi del 2018) e coinvolgere 3,2 miliardi di persone. “Se parliamo di venduto online – dice ancora Giglio – il food non è ancora ai livelli di altri settori ma presenta un trend di crescita del 40%. È un settore che si sta trasformando in modo sostanziale e avverto che è prossimo un cambio epocale delle abitudini di acquisto anche in questo comparto”. Le cifre che ha snocciolato il manager parlano in proposito chiaro: se il valore dell'export totale dei prodotti LCC (Largo consumo confezionato) made in Italy vale circa 460 miliardi di dollari, le vendite online pesano attualmente il 20% di questo comparto, e quindi poco meno di 100 miliardi. Ed è per l'appunto su questo tavolo che vuole giocarsi le sue carte il Gruppo entrando nel settore food.

La trasformazione tecnologica del food

“Il settore alimentare – ha spiegato Alessandro Santamaria, Managing Director Digital Strategy, al Sole24ore.com - è maturo per affrontare la rivoluzione del digitale, e lo è soprattutto a livello di canali distributivi. Anni fa la grande distribuzione organizzata ha iniziato a mettere online i suoi prodotti lavorando sulle consegne, senza però coltivare in modo deciso la relazione uno-a-uno con la clientela. Oggi le aziende hanno capito l'importanza del canale e-commerce, di andare oltre il classico sito istituzionale e informativo e di approcciare il modello dei marketplace”. Il nuovo salto che Giglio propone ai suoi partner, destinati a crescere numericamente nelle prossime settimane, è basato sue due pilastri, tecnologia e logistica. Grazie a Big Data, cloud e intelligenza artificiale la piattaforma permette di “accendere” o “spegnere” un articolo in un determinato marketplace ed è quindi in grado di distribuire in modo differenziato, “quasi chirurgico come dice Santamaria, i prodotti in qualsiasi mercato. Il punto focale, confermano ancora da Giglio, è la profilazione digitale del consumatore (o di un clsuter di consumatori) rispetto allo storico degli acquisti. Il secondo pilastro sono i quattro hub logistici (in Italia, Cina e Stati Uniti) deputati a smistare fisicamente le merci catalogo nei quattro continenti, sfruttando sistemi di etichettatura avanzati per soddisfare i requisiti normativi dei vari Paesi e, a tendere, la tecnologia blockchain (“una componente su cui stiamo lavorando e che risulterà a nostro avviso fondamentale”, sottolinea Santamaria) per la tracciabilità dei prodotti.