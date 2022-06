Logistica, casa, life science e Esg: chi vince e chi rischia nel quadro d’incertezza

La casa poco «accessibile»

In tutta Europa, la problematica dell’accesso ad alloggi a prezzi convenienti, sta diventando un tema di attenzione. Nelle tre maggiori economie europee – Francia, Germania e Regno Unito – la crescita dei prezzi delle case, pari al 6% annuo dal 2015, ha inasprito il già ampio divario tra prezzi e affitti. Di conseguenza, vivere in una casa di proprietà è costoso, in particolare per le famiglie a basso reddito e per i first time buyer, per i quali la possibilità di sostenere gli ingenti depositi richiesti rappresenta un ostacolo all’acquisto, nonostante i bassi costi di finanziamento.

Secondo le previsioni, la crescita degli affitti reali dovrebbe persistere nei prossimi anni in tutta Europa, anche in presenza di un’inflazione più elevata.

Senior Housing

L’attrattiva del senior living in Europa risiede nel fatto che l’invecchiamento demografico fa sì che l’offerta di strutture di assistenza oggi sia molto al di sotto di quella che sarà necessaria per soddisfare le esigenze future di una popolazione anziana in rapida crescita. Nel breve termine, l’aumento dell’inflazione, i maggiori costi di gestione causati dalla pandemia e l’aumento dei salari stanno mettendo sotto pressione i margini di profitto degli operatori del settore. Allo stesso tempo, i prezzi elevati delle case giocano a favore di tale segmento del mercato, il che significa che i residenti hanno una maggiore disponibilità di beni a cui attingere per finanziare le proprie esigenze di assistenza.

Life sciences clusters

Si prevede una rapida crescita della domanda delle strutture Life sciences, legata alla necessità di fornire servizi medici per l’invecchiamento della popolazione. Un altro fattore della resiliente domanda di spazi per uffici moderni è legato all’identificazione di cluster forti e di tipologie d’uso specializzate e ai venti favorevoli della domanda. Gli immobili life science stanno guadagnando popolarità perché il settore ha registrato significativi flussi di capitale in entrata. Per gli investitori, il settore life science è un concetto relativamente nuovo in Europa, con una proprietà solitamente dominata dagli stessi occupanti e da piccoli ma importanti investitori locali specializzati. Tuttavia, la rapida espansione del fabbisogno di spazio sta motivando la necessità di partecipazione di una gamma più ampia di investitori.

Uffici conformi ai principi Esg

La tendenza a porre maggiore enfasi sugli investimenti in uffici conformi agli standard Esg è alimentata da un cambiamento nella domanda da parte dei conduttori, che include considerazioni di carattere ambientale e il desiderio di fornire spazi di lavoro moderni per attrarre e trattenere i dipendenti. «A livello globale – spiega lìOutlook – quasi la metà di tutte le aziende ponderate in base alla capitalizzazione di mercato ha sottoscritto l’impegno a ridurre le proprie emissioni di carbonio. Le condizioni di mercato probabilmente cambieranno nel tempo e le strategie di riposizionamento o di sviluppo comportano dei rischi. I progetti saranno costosi e, nel tempo, la capacità degli edifici di standard energetici superiori ed inferiori di raggiungere gli obiettivi di efficienza potrebbe convergere, ad esempio, con un miglioramento della rete energetica a standard più verdi e un progresso della tecnologia». Per il momento, tuttavia, questo sembra lontano e il momentum a breve termine favorisce gli asset conformi ai principi Esg – relativamente poco diffusi – che continuano a sovraperformare il mercato in generale.