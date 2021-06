Logistica, DeA Capital RE Sgr acquisisce asset per 268 milioni da Segro-Vailog

2' di lettura

Il Fondo Logita, gestito da DeA Capital Real Estate Sgr, riservato ad investitori professionali e interamente dedicato al settore della logistica, ha perfezionato una nuova acquisizione dal Gruppo Segro-Vailog di quattro immobili situati a Castel S. Giovanni (Piacenza), Bentivoglio (Bologna) e Colleferro (Roma). A seguito di questa ultima acquisizione, il patrimonio del Fondo Logita supera 1 miliardo di euro di patrimonio, diventando il fondo più grande in Italia dedicato alla logistica.

Il patrimonio di Fondo Logita è costituito da 30 immobili interamente locati che generano canoni annui per oltre 57 milioni di euro.Il fondo è stato assistito da Sensible Capital e dallo studio legale Apollo & Associati.

Con questa ultima operazione il patrimonio complessivo gestito da DeA Capital Real Estate Sgr raggiunge gli 11,5 miliardi di euro di masse in gestione attraverso 54 fondi di investimento immobiliare e 1 Sicaf.

DeA Capital spa ha chiuso il primo trimestre del 2021 con asset in gestione in crescita del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, superando i 24 miliardi di euro. Lo ha reso noto recentemente la società stessa.

Nel dettaglio, DeA Capital a fine marzo gestiva 11,2 miliardi di euro in real estate, 3,1 miliardi in credito, 2,3 miliardi in private equity e 8 miliardi in soluzioni multi-asset/multi-manager. A fine dicembre 2020 gli asset in gestione erano in totale 23,8 miliardi di euro, in salita dai 22,9 miliardi di euro di fine settembre. Un valore degli asset quasi raddoppiato a fine 2019 rispetto agli 11,9 miliardi di euro di fine 2018, soprattutto grazie all’acquisizione del 38,2% di Quaestio Holding e dell’intera attività di gestione di Npl di Quaestio Capital Management sgr.