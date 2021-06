Logistica e hi tech, il piano green per dare futuro alla Val Polcevera

«L’esperienza internazionale degli ultimi decenni - afferma Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto - ha dimostrato che delocalizzare in una delle tante free zones estere, oltre a garantire un risparmio di costi e la fruizione di tutti i benefici logistici, burocratici e infrastrutturali connessi a una zona franca, conduce anche allo sviluppo di centri di ricerca e di innovazione, poli di sperimentazione e laboratori di ecosostenibilità, con importanti ricadute sul settore occupazionale di tipo quantitativo e qualitativo».

Il reshoring

Dunque «una zona logistica “rafforzata” del porto di Genova, proprio nell’ambito dell’innovativo progetto di sviluppo della Val Polcevera – sottolinea Botta - può innescare non solo un progressivo incremento dell’offerta innovativa ma anche un effetto reshoring».

La zona franca doganale

E si parla di Zls rafforzata perché avendo, il piano relativo a Genova, la connotazione di un progetto pilota, «potrebbe essere arricchito – dice Botta - mediante la creazione, all’interno della Zls, di una zona franca doganale interclusa in ambito portuale e immediatamente retroportuale. La nostra idea è quella di arricchire e dotare la Zls di un doppio corridoio doganale controllato»; questo consentirebbe, si legge nel progetto di Spediporto, «lo spostamento tracciato, e dunque in piena sicurezza doganale, di merci sbarcate nel porto di Genova o nell’aeroporto Cristoforo Colombo che potranno essere da lì trasferite in un centro di lavorazione avanzato, collocato nell’area inclusa tra il porto di Genova e il suo retroporto di primo miglio, localizzato appunto in Val Polcevera».

Gli spazi per nuove attività

Qui sono ad oggi presenti, e non sfruttati. chirisce il testo del progetto, oltre due milioni di metri quadri di spazi da destinare a nuove attività tecnologiche, cantieristiche, farmaceutiche, logistiche, artigianali e così via. «Un container sbarcato in uno dei terminal genovesi o in aeroporto - chiarisce Botta - potrebbe essere trasferito, in assenza di adempimenti doganali, presso un qualsiasi magazzino ricompreso nell’area, utilizzando un corridoio doganale controllato, stradale o ferroviario. Una volta lì, il contenitore potrebbe essere aperto e la merce lavorata, manipolata, etichettata, assemblata, personalizzata e, a quel punto, riesportata».

La blue economy, conclude Botta, «si alimenta di merci, passeggeri, cantieristica, turismo, ma dovrà necessariamente essere sostenuta, in futuro, da un sempre crescente ruolo della smart technology».