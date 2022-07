Logistica e trasporti, il legale reinventa i contratti

Le criticità per le imprese sono tante: dal rischio paese, ai ritardi di approvvigionamento e consegna dei prodotti, dal rischio dettato dalla carenza o all’aumento dei costi delle materie prime, rischio regolamentare, rischio del credito. «Ci troviamo – aggiunge Bressan – sempre di più ad affrontare misure restrittive alla globalizzazione. I vari embarghi, gli obblighi di etichettature, l’introduzione di normative valutarie o garanzie bancarie, sono tutte misure protezionistiche che rendono più difficile l’esportazione, o l’importazione di prodotti o servizi». Spesso le imprese si trovano davanti ad un quadro normativo stratificato che rende difficile operare al meglio. «Ci viene chiesta anche la capacità di suggerire proposte di nuove norme per la soluzione di criticità – commenta Massimiliano Grimaldi, fondatore dello studio Grimaldi specializzato in diritto della navigazione, dei trasporti, della logistica e dell’intermodalità – e per la rimozione di ostacoli all’ottimale esercizio dell’attività di impresa». Non è da sottovalutare l’impatto di questi anni sul contratto come accordo a certezza assoluta nei rapporti internazionali. «Dopo tre anni di eventi eccezionali – commenta Bovesi - è svanita l’idea che un contratto sia scolpito nella roccia. C’è sempre la paura che possa accadere qualcos’altro. Ci saranno altre sanzioni, una nuova crisi?».

La logistica collaborativa

In risposta alle sollecitazioni che derivano dalle varie crisi, l’intero settore si sta trasformando: i piccoli operatori tendono ad essere acquisiti, mentre le grandi realtà stanno approntando i propri mezzi, come navi e aerei, per poter evitare problemi di tempistiche e gestire direttamente la distribuzione.

Ma è la stessa supply chain a cambiare: «Si stanno sviluppando – aggiunge Michini – forme di logistica collaborativa, in cui i vari attori della filiera non sono più antagonisti. Ma è un’ottica che richiede un flusso di informazioni nella gestione delle dinamiche dei traffici che spesso è carente».

Anche nella filiera dei fornitori si fa squadra: «Abbiamo accompagnato le aziende a trovare soluzioni operative e contrattuali – ribadisce Bressan – finalizzate a sostenere i fornitori in difficoltà, con accordi di rete o partnership per rafforzare la struttura produttiva. Le nuove forme di collaborazione tra le imprese rappresentano uno dei fenomeni più interessanti di questo periodo».

Se guardiamo agli studi e al loro lavoro questi anni sono stati cruciali. «Credo che il consulente legale non debba essere il punto di riferimento quando il problema si è già verificato – conclude Grimaldi – la sua funzione più importante è prevenire il contenzioso e permettere all’impresa di raggiungere i suoi obiettivi in un quadro certo. Nel futuro l’avvocato sarà sempre più un advisor capace di orientare le scelte delle imprese».