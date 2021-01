Logistica, da Fs a Huac e Cfi nuovi investimenti sulle merci Mercitalia vara due linee: Busto Arsizio-Marcianise e la Verona-Giovinazzo (Bari). Piano svizzero per collegare Abruzzo e Puglia a Parigi. Linea Cfi Fiorenzuola-Bari

Continua la rincorsa del treno per conquistare quote crescenti di traffico merci a discapito del trasporto su strada (oggi largamente prevalente). Il momento è propizio: anche la nuova bozza del Recovery Plan assegna oltre 3,6 miliardi allo sviluppo del trasporto intermodale (treno + camion, oppure treno + nave) e della logistica integrata. L’obiettivo è incrementare lo shift (cambio) modale dalla gomma al ferro, riducendo le emissioni di CO2 nell’ambiente. E in effetti il settore della logistica ferroviaria sta vivendo una fase di effervescenza. Lo conferma la raffica di nuovi servizi che scatteranno a partire da lunedì 11 gennaio 2021.

In prima fila c’è il Polo Mercitalia (gruppo Fs Italiane), che da lunedì inaugurerà due nuovi servizi in Italia. Il primo, tra Busto Arsizio (Varese) e Marcianise (Napoli), coinvolge tre società del Polo: Mercitalia Intermodal, Mercitalia Rail e Mercitalia Shunting & Terminal. Il secondo, tra Verona e Giovinazzo (Bari), realizzato in collaborazione con Lugo Terminal, coinvolge Mercitalia Rail e Mercitalia Intermodal.

Le novità di Mercitalia (Fs)

I terminali di Busto Arsizio e Marcianise saranno inizialmente collegati con 3 coppie settimanali di treni andata e ritorno, ognuno con una portata di 1.300 tonnellate, una lunghezza di 510 metri e una composizione di 26 piattaforme di Mercitalia Intermodal idonee al trasporto di casse mobili, container, tankcontainer, silocontainer, per il trasporto di prodotti industriali, groupage, food & beverage e prodotti chimici. Il nuovo servizio nasce dal gioco di squadra e dalle sinergie generate dalle società del Polo, che vedranno Mercitalia Intermodal curarne la commercializzazione e l’assistenza clienti, Mercitalia Rail la progettazione e lo sviluppo dei servizi di trazione e manovra ferroviaria e Mercitalia Shunting & Terminal le attività di scarico e carico dei treni e le manovre nel terminal di Marcianise, dove verranno composti i convogli.

Sempre dal prossimo lunedì, il Polo Mercitalia e Lugo Terminal daranno il via a una nuova collaborazione sul servizio intermodale di trasporto combinato non accompagnato tra Verona e Giovinazzo (Bari). Mercitalia Rail sarà l’impresa ferroviaria che effettuerà il servizio di trazione lungo la direttrice Adriatica, mentre Mercitalia Intermodal e Lugo Terminal, in partnership, saranno gli operatori intermodali e logistici che si occuperanno della commercializzazione del servizio sul mercato italiano ed europeo. Sono previsti 12 treni alla settimana, dal lunedì al sabato.