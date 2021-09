Logistica, GLP acquisisce 27mila mq vicino a Roma

2' di lettura

GLP, tra i principali investitori e sviluppatori di magazzini logistici e parchi di distribuzione, ha completato l’acquisizione off-market di un immobile logistico di 27mila mq a Santa Palomba, vicino a Roma, per circa 15 milioni di euro. L’acquisizione è stata realizzata dal fondo immobiliare alternativo “Augustus”, interamente sottoscritto da GLP e gestito da Kryalos sgr. L’immobile, di grado A e situato in una posizione strategica nel mercato di Roma, è stato venduto da Orchidea Srl, uno sviluppatore italiano che lo ha costruito per l’attuale conduttore, Carrefour.

«Questa acquisizione,completata grazie ad un grande lavoro di squadra – ha detto Roberto Piterà, Country Director di GLP Italia – rafforza la nostra posizione nel mercato di Roma. Con l’asset di Santa Palomba abbiamo riequilibrato il nostro portafoglio, aumentandone la quota nella capitale, dove già sono presenti i nostri asset di Anagni e Colleferro. Questa transazione dimostra il nostro vivo interesse per il mercato italiano, dove la nostra strategia è acquisire e sviluppare immobili logistici di qualità, con ottimi collegamenti alle principali vie di trasporto e situati all’interno dei principali hub logistici intutto il paese. Siamo lieti di accogliere Carrefour nel nostro portafoglio italiano».

«Esiste un grande interesse da parte degli investitori internazionali – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos sgr – verso la logistica in Italia, in particolare nei confronti di asset di qualità, ubicati in posizioni strategiche nei principali hub logistici del paese, ben collegati e con potenzialità di ulteriore sviluppo e valorizzazione».

«L’operazionedi Santa Palomba – conclude Gianluca Sinisi, licence partner Engel & Völkers Commercial – ci rende orgogliosi per aver supportato GLP e Kryalos nell’acquisizione di una nuova piattaforma nell’area sud di Roma, a conferma del grande interesse degli investitori istituzionali nei confronti della logistica, asset class che con il passare degli anni si sta affermando come strategico a livello mondiale».