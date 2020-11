Logistica green, la Carta di Padova traccia la nuova rotta Dalla piattaforma digitale della Fiera di Padova, due giorni di dibattito e di business con i leader del settore di Marco Morino

Dai porti al cargo aereo, dai corrieri all'autotrasporto e fino ai magazzini e ai treni merci, gli operatori della logistica, pur soffrendo inevitabili perdite nei volumi dei traffici, in questi mesi non si sono fermati un solo minuto, neppure durante il lockdown, nel quale anzi hanno garantito un contributo determinante alla tenuta economica e sociale del paese, assicurando le forniture di generi di prima necessità. La logistica, rivendicano con orgoglio le imprese del settore, non è la cenerentola dell'economia né una opaca commodity della produzione, ma una vera e propria industria che consente, tanto più a un paese che vive di importazioni di materie prime ed esportazioni di beni finiti o semilavorati, di restare nel G7 e nel G20 e tra i paesi più industrializzati ed economicamente solidi del mondo.

Le nuove sfide a cui è chiamata la logistica italiana, a partire dalla sostenibilità, saranno al centro giovedì 12 e venerdì 13 novembre di Green Logistisc Intermodal Forum, l’evento interamente digitale organizzato dalla Fiera di Padova. I leader del settore si ritrovano sulla piattaforma digitale della Fiera di Padova per discutere sia degli investimenti e delle politiche già avviate, sia delle iniziative da prevedere nei prossimi mesi.

Due gli appuntamenti principali della prima giornata di lavori: il primo convegno “Infrastrutture per l'intermodalità del prossimo decennio- Progetti operativi per il completamento del sistema infrastrutturale italiano” vedrà la partecipazione dei principali protagonisti dell'intermodalità e della portualità italiana.

Il secondo, “La Carta di Padova - insieme per una logistica Sostenibile” presenterà il documento che tredici associazioni non solo della logistica hanno definito come piattaforma condivisa per avviare azioni comuni finalizzate alla reale sostenibilità ambientale, sociale ed economica del sistema logistico e trasportistico nazionale. Del resto, in un Paese dove oltre l’80% delle merci viaggia su gomma, come il nostro, l'intermodalità sia tra ferrovia e strada, sia tra marittimo e ferrovia ha amplissimi margini di crescita e rappresenta una modalità di trasporto che è più pulita e sostenibile del tutto strada.

La “Carta di Padova”, promossa da SOS-Log, Assologistica, Green Logistics Expo e Interporto Padova, intende rappresentare un manifesto, a firma di un ecosistema esteso di rappresentanza, che riconosce l’importanza per un impegno a favore di una logistica sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico: un check-point, una presa d’atto dell'esigenza di lavorare congiuntamente alla definizione di una nuova cultura e nuovi paradigmi che tengano in considerazione la necessità di muovere merci in maniera più sostenibile ed efficiente. Un documento che vuole contribuire fattivamente al dibattito pubblico e istituzionale inserendo la logistica, l’industria delle industrie, tra le opportunità per uno sviluppo sostenibile della politica industriale italiana ed europea.