Logistica in Italia a caccia di nuovi spazi ma investimenti in calo

L’ultimo atto, a inizio agosto – il più eclatante per mq e valore – è stata la joint venture tra Boreal IM & Cadillac Fairview/Ontario Teachers’ Pension Plan che hanno completato la prima operazione in Italia e acquistato cinque edifici completamente locati a lungo termine per un totale di 198mila mq e due terreni edificabili. Valore del deal, 160 milioni. Qualche giorno prima, il fondo core plus Hepp di Hines aveva annunciato l'acquisto di un immobile logistico affittato a un operatore Gdo nell'...