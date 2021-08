Logistica, in Italia investimenti in crescita del +135%

5' di lettura

C’è un dato che fotografa meglio di qualunque report la crescita dell’interesse per l’asset logistico in Italia. Secondo l’esperienza di agenti del Gruppo Gabetti che operano nell’area di Milano Est, nel territorio della Martesana, le richieste di immobili riguardano per un 70% insediamenti di attività logistiche e per un 30% immobili di attività industriali. I tagli dimensionali più richiesti sono tra i 5mila e i 10mila mq, soprattutto da clienti medio-grandi che vogliono servire un bacino locale...