Logistica, nuovi treni merci da Padova per Bari e Catania A Trieste partiti i primi convogli cargo sulla linea Transalpina dopo la recente riattivazione di Marco Morino

3' di lettura

L’emergenza Covid-19 ha fatto comprendere di colpo il contributo detrminante che il settore del trasporto merci e della logistica forniscono alla tenuta economico-sociale del Paese. In particolare è emersa l’importanza del trasporto merci ferroviario, tra le soluzioni più sicure per controllare l’epidemia e sostenere l’economia di un Paese (questo sistema di trasporto limita la circolazione delle persone ed è facilmente controllabile). Sono quindi da salutare con favore le ultime novità in tema di trasporto intermodale ferroviario che arrivano da Padova e da Trieste.

L’interporto di Padova guarda a sud

È partito la sera di venerdì 3 aprile dall’interporto di Padova il primo treno del nuovo collegamento intermodale multicliente di Mercitalia Intermodal (Gruppo Fs Italiane) diretto ai terminal di Bari e Catania. Affidato ai locomotori di Mercitalia Rail, il nuovo treno parte il venerdì sera dalla città veneta per giungere ai terminal in Puglia il sabato e in Sicilia il lunedì. In direzione sud-nord, invece, il treno parte da Catania il martedì e riparte da Bari il mercoledì, per giungere nell’interporto padovano il giovedì mattina. Le merci trasportate sono principalmente beni essenziali: prodotti alimentari, farmaceutici, carta, plastica. In seguito, il servizio punterà a intercettare tutte le altre merceologie attualmente ferme per il blocco delle attività produttive.

Nella stazione di Bari Lamasinata avviene la divisione o la riunificazione nei diversi percorsi. Interporto Padova ha messo a disposizione il proprio terminal intermodale, che con gli ingenti investimenti degli ultimi anni è in grado di rispondere in tempi brevissimi alle richieste di nuove relazioni e servizi, svolgendo il proprio ruolo di infrastruttura cardine nella rete intermodale italiana ed europea. Per il direttore generale di Interporto Padova Roberto Tosetto «l’avvio di una nuova relazione intermodale sull’asse nord-sud tra Padova, e quindi tutto il Nord Est, e i terminal di Bari e Catania consente di offrire un ulteriore collegamento sicuro e

affidabile per i traffici interni e, nel caso di Bari, anche internazionali».

A Trieste rinasce la Transalpina