«Logistica, trasporti e risorse umane penalizzano le imprese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Sicuramente i problemi sono tanti: dalla logistica alla formazione dei ragazzi». Carmelo Giuffré, imprenditore nominato qualche mese fa Cavaliere del Lavoro dal Capo dello Stato, patron della Irritec, una multinazionale tascabile con sede principale tra Capo d’Orlando e Rocca di Caprileone (Messina) ma stabilimenti e sedi commerciali in tutto il mondo, lo ripete più volte: «Ci sono tanti problemi».

In un’area come i Nebrodi con tante difficoltà come fa un imprenditore ad affrontare il mercato mondiale? Manca del tutto il sistema logistico.

Negli anni Novanta mandavamo i vagoni ferroviari in giro per l’Italia, l’Europa e qualcuno anche in Russia. Era più facile allora: avevamo la grande opportunità della ferrovia, mentre ora questa è sparita. In Sicilia, poi, manca il porto oceanico: il più vicino è a Gioia Tauro. Diciamo che questa distanza ci costa sulle 300-500 euro in più per contenitore. La mancanza del Ponte sullo Stretto o il fatto di non avere un porto oceanico in Sicilia fa aumentare i costi rispetto a un’azienda di Gioia Tauro o di Reggio Calabria che va dal 5% al 20% visto che dipende da cosa mettiamo nel contenitore. La carenza di infrastrutture di logistica è un grandissimo handicap. Ecco perché abbiamo dovuto fare di necessità virtù.

Loading...

Come?

Visto che era impossibile poter produrre un prodotto qui e trasportarlo a costi ragionevoli, abbiamo fatto prima uno stabilimento in Spagna, poi negli Stati Uniti e poi in Messico dove completiamo la linea dei prodotti che sono migliaia. Quindi riusciamo a completare la gamma dei prodotti e posso dire che siamo l’azienda che al mondo ha la gamma di prodotti più ampia.

Ma io immagino che lei abbia avuto contatti anche con altri imprenditori, con persone che magari avrebbero pure investito da queste parti. Qual è la difficoltà maggiore che le hanno posto davanti?

Gli investitori esteri disposti a investire nel Sud e in particolare in Sicilia sono pochi. Qui la malattia più grave è la burocrazia ma non solo. C’è un’altra problematica: i giovani sono sempre di meno e questo per chi deve fare un investimento è un problema perché non può certo prenderli a Milano e portarli qua. Come sta succedendo. Noi in questo momento abbiamo portato uomini dagli Stati Uniti, dl Nord Italia perché purtroppo il territorio oggi non esprime quel tipo di competenze. Ci sono ragazzi veramente bravi ma se io ho bisogno di un operation o di un capo stabilimento non lo trovo qui. Devo andarlo a cercare a Milano. Se ho bisogno di un finanziario forse riesco a trovarlo. Ma se ho bisogno di un controller, che stiamo cercando in questo momento, non lo troviamo. L’azienda è diventata molto complessa e quindi ha bisogno di figure moderne: siamo diventati mille e la nostra principale preoccupazione quotidiana è la comunicazione. Io ho investito nella formazione degli uomini dando loro la capacità tecnica di costruire un’attrezzatura, non solo di fare un pezzo di plastica. Oggi le persone mi vengono rubate perché il nostro è diventato un laboratorio di qualità, è diventato un master sul campo. Certamente il nostro è un grande laboratorio.

Ma collaborate con le università?

Abbiamo rapporti con tutte le università anche all’estero: facciamo anche progetti di ricerca. Ne abbiamo in questo momento anche troppi perché oltre a fare ricerca sulle macchine la facciamo sui sistemi e metodi di irrigazione. L’azienda si è evoluta: ci occupiamo di irrigazione e di territorio. Nel senso che progettiamo gli impianti irrigazione e siamo in grado di fabbricare anche le piccole macchine capaci di fare preparare la miscela dei fertilizzanti per avere una migliore resa. Ma non c’è solo questo.