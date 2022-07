Logistica urbana, parte a Milano la sperimentazione del robot-fattorino

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Milano arriva il robot fattorino Yape per le consegne dell’ultimo miglio. La sperimentazione di una flotta di robot a guida autonoma, la prima in Italia, avverrà nell’area di Cascina Merlata, con un servizio di consegne tra gli esercizi commerciali e le residenze del “distretto Uptown”.

Dotato di due ruote auto-bilanciate, che permettono al robot di adattarsi a diversi contesti, Yape, prodott da una start up del gruppo e-Novia, può trasportare fino a 10 chilogrammi per un massimo di 80 chilometri. Durante la sperimentazione sarà dotato di un sistema di regolazione della velocità che non supererà i 6 chilometri all’ora.

L’obiettivo è rendere il trasporto autonomo sempre più efficace, sicuro e sostenibile, riducendo il traffico e l’inquinamento legato alle consegne nei centri cittadini, oltre a venire incontro alle necessità di quei residenti che non possono o fanno fatica a spostarsi dalla propria abitazione.

Il progetto è stato reso possibile da ’Sperimentazione Italia’, sandbox normativa che consente a start up, imprese e università di sperimentare progetti innovativi con delle deroghe alle norme vigenti.

Con l’autorizzazione del Dipartimento per la trasformazione digitale, si avvia ora la prima parte della sperimentazione tecnica di Yape che durerà sei mesi. La seconda fase darà poi il via alla vera e propria sperimentazione, di cui potranno beneficiare i cittadini del Comune di Milano per un periodo di ulteriori sei mesi.