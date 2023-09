Logistica, Weerts investe in Italia 150 milioni per tre nuovi progetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una pipeline logistica complessiva da circa 150 milioni di euro. La belga Weerts Logistics Parks (società di sviluppo per 3PL e utenti finali con all’attivo oltre 1 milione di metri quadrati in fase di costruzione tra Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito, Ungheria e Italia) ha annunciato ieri nuovi progetti sul mercato italiano, con investimenti strategici da Nord a Sud nei principali corridoi logistici del Paese, in collaborazione con il partner tecnico Sfre, società italiana di project & construction management nei segmenti logistics e light-industrial. Tutti gli immobili – complessivamente tre, tra Nord e Sud – sono finalizzati alla gestione dei processi di immagazzinamento merci e relativo smistamento.

Il Fidenza Logistics Park, la cui costruzione è in corso, è un immobile di circa 50mila mq, vicino sia all’interporto di Parma che a quello di Bologna ed è una struttura logistica progettata per alte capacità di stoccaggio – fino a 12 metri - con elevate caratteristiche impiantistiche, per ottenere la certificazione Leed Platinum. Corredano l’impianto colonnine di ricarica per le auto elettriche sia nel lotto privato che nei parcheggi pubblici; illuminazione a Led con accensione intelligente e studiata ad hoc per non interferire con l’osservatorio astronomico. I sistemi idrici prevedono il recupero delle acque meteoriche per irrigare il verde davanti agli uffici.

Il progetto del Venice Logistics Park consiste, invece, in un parco di circa 400mila mq, studiato anch’esso con l’obiettivo di ottenere la certificazione Leed Platinum. In questa ottica l’intervento prediligerà un approccio innovativo: dalla progettazione, al cantiere, fino alla messa in esercizio, il parco logistico non verrà più analizzato esclusivamente sul piano del consumo energetico dei singoli edifici, ma anche sull’intero ciclo di vita dell’insediamento.

Infine, a Modugno (provincia di Bari) le demolizioni appena iniziate prevedono un importante recupero ambientale di un’area brownfield di circa 100mila mq, con lo scopo di realizzare due edifici ad uso logistico con superficie lorda totale di circa 50mila mq e annesse attività di supporto. Come negli altri immobili, anche in questo caso, non sono previste lavorazioni di alcun genere all’interno, ma solo attività strettamente connesse allo stoccaggio di materiale con successivo smistamento manuale e automatico, propedeutico per le spedizioni. Il recupero dell’area avverrà quindi tramite la demolizione completa di un ex stabilimento industriale esistente a cinque km dall’A55.

Secondo le due società, queste operazioni immobiliari-logistiche creeranno un significativo aumento dell’occupazione locale, stimato in oltre 250 addetti previsti per ogni asset.