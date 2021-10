LoJack GO: auto connessa e a portata di smartphone

Ascolta la versione audio dell'articolo

La società di intelligenza artificiale LoJack presenta LoJack Go, un dispositivo semplice da installare a bordo dell’auto che rende connessa l’autovettura, consentendo al driver di avere accesso tramite un’App sul proprio smartphone a una serie di informazioni utili per garantire maggiore sicurezza ed efficienza del veicolo e di richiedere tempestiva assistenza nei momenti più critici, come in caso di furto o di incidente.

Come funziona LoJack Go

LoJack Go è una soluzione telematica che fornisce molteplici informazioni al driver grazie alla semplice installazione di un device telematico. Per installarlo in completa autonomia bastano soli 5 minuti, anche per un utente non esperto, seguendo passo passo le indicazioni fornite sulla pagina dedicata del sito con un Servizio Clienti sempre pronto a fornire supporto in caso di bisogno. Una volta installato il dispositivo ed effettuato il collaudo, l’automobilista potrà gestire tutte le funzioni dalla App sul proprio smartphone, avendo a propria disposizione un vero e proprio assistente telematico che lo supporta digitalmente nell’esperienza di guida e non solo.

Il costo del dispositivo è di 199 euro mentre l’abbonamento annuale ammonta a 100 euro.

Le funzioni principali di LoJack Go

Le principali funzioni del dispositivo sono: S.O.S. Assist che viene azionato in caso di incidente, oppure di avaria, si potrà richiedere soccorso dall’App e ricevere tempestivamente il supporto meccanico oppure quello sanitario tramite l’eCall privato. CrashBoxx: il sistema di sensori avanzati presente nel device telematico è progettato per distinguere un reale incidente da qualsiasi altro evento. Una volta riconosciuto il crash, lo segnala alla centrale operativa che contatta l’automobilista per offrire supporto. TrovaAuto permette di geolocalizzare l’automobile; grazie all’App Connect si potrà verificare la posizione esatta del veicolo e raggiungerlo facilmente. Recupera la mia auto: in caso di furto è possibile segnalare il furto dell’auto direttamente dall’App agli operatori della centrale operativa, inviando istantaneamente la foto della denuncia. Proteggi la tua auto: è possibile proteggere la propria auto quando la si parcheggia, attivando uno sorta di scudo protettivo virtuale intorno ad essa. Tutti i movimenti in uscita dall’area di protezione individuata saranno notificati tempestivamente sull’App. Tragitti: consente di verificare la posizione della vettura in un dato giorno oppure di ricostruirne i percorsi compiuti. Family Mode: informa tempestivamente quando una persona cara, a bordo dell’auto, arriva a destinazione in base ai parametri impostati. Stile di Guida: attraverso un programma di driving style è possibile controllare ogni giorno il proprio stile di guida e perfezionarlo, riducendo i rischi e migliorando le performance della vettura.