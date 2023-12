Lola Schnabel, plastiche alchimie per la novella Circe delle ceramiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

New York - Gentilezza. È la parola del Sud portata dal vento nel West Village. La parola che salva un bambino, un gong battuto ad arte, l’ultima incarnazione di cashmere vestita. Gentilezza è come comincia e dove finisce la nostra giornata, arrampicati alle ondine da sirena di Lola Schnabel e ai lacci dei suoi stivali da sciamana. Dal ‘montaggio delle attrazioni’ di Cirica - la mostra di Lola Montes fino al 20 gennaio alla Vito Schnabel Gallery che ha la ceramica come leitmotiv per pittura ed opere scultoree, accompagnate da carciofi-candelieri ispirati dalla castraura di Torcello - ad una visita improvvisa alla casa del padre Julian, Palazzo Chupi, in cui “Venezia incontra Leland” e tre enormi bagagli da eterea femme fatale, appena disfatti, campeggiano sotto piastre, olio e bondo su legno di The Patients and the Doctors (1978).

Sulle alture di Scicli

Si ha proprio la sensazione di viaggiare sulle ali di un angelo, quando Lola ci fa strada. E degli angeli gettati sulle alture di Scicli, dove da qualche anno vive e dipinge, Lola condivide almeno sei flashback: un albero di fico al centro del suo giardino in Sicilia; il fuoco da appiccare sotto la luna quando “Sento che tutto ciò che farò in futuro è già dentro di me, si tratta solo di mantenere pulsante questo spazio cosicché possa accadere”; il carrubo sempreverde col suo cacao del Mediterraneo che sfida Sampieri ed ogni 30 agosto (ricorrenza del giorno in cui è nata Lola) fa del suo seme un “carato musicato”; il silenzio del tempo trascorso a meditare con Sadhguru sulla montagna Velliangiri (il Kailash del Sud) a Coimbatore, India; il Sud della valle di Kathmandu, dove sorge Dakshinkali, tempio dedicato alla dea Kali, tra offerte sacre e sanguinarie, e un sacerdote che le grida, dietro il fruscio degli alberi, “Non ti stai concentrando abbastanza sulla fede!”; infine, il colore blu - un silicato di potassio fortemente colorato con ossido di cobalto - ottenuto da Kremer Pigmente, a Monaco, seguendo una ricetta del XIX secolo, fuso a circa 1150 gradi Celsius, temprato e macinato in polvere, con aggiunta di olio e una soluzione di resina (“Lo porto nella borsa per ritrarre la faccia di mio nipote”).

Il mio vento

“Sto cavalcando il mio vento” ci dice Lola mentre lasciamo West 11th Street e strisciamo verso un Deli domenicano alla ricerca di riso e fagioli. “Ho viaggiato a lungo, ho dovuto rinunciare al comfort per trovare la mia identità. Un auto-esilio che mi ha permesso di imparare, umilmente, dagli artisti locali, in ogni parte del mondo”. Gli angeli le parlano ancora: dal padrino Rene Ricard - poeta, critico d’arte, pittore, un’eleganza flamboyant patologica alla Wilde - alla scultura in gesso, lino, velluto, legno, rete metallica, carta da giornale e rocce di corallo Becoming Our Mothers’ Mother (2016) in memoria della nonna materna Anne-Marie Good, morta a 102 anni, modellata su una statua trovata in una casa abbandonata ad Haiti di dimensioni tascabili.

Consequation

“Se Dio manda degli angeli ad assistere gli esseri umani, perché non può spedire anche gli esseri umani ad assistere i propri fratelli” si domanda Kyriacos C. Markides in The Magus of Strovolos, uno dei passaggi curativi che più sono cari a Lola. Ma il tarlo di Lola, adesso, si chiama Consequation, e con le sue nuove opere in ceramica esposte in Cirica sembra sancire un atto di scarsità e abbondanza ispirato tanto ai pittoreschi miti omerici della Sicilia quanto alle opere idiosincratiche in argilla di Lucio Fontana, fino alle ceramiche classiche di Luca della Robbia. Cirica, spiega l’artista, “deriva dalla penisola di Cirica, dove i pescatori si riuniscono per raccogliere antichi frammenti di ceramiche romane e greche emerse dal mare; nella mitologia è nota come la dimora di Circe, figlia del dio del sole Helios”. Descritta nell’Odissea di Omero come l’incantatrice di Ulisse e la falange dietro la trasformazione dell’equipaggio della sua nave in suini, Circe poteva trasformare esseri umani in altre forme di vita, sia come punizione che come mezzo per rivelare la loro vera natura interiore.Ecco allora che Lola diventa un’alchimista della terra modellata, smaltata e cotta: si inchina all’intuito del suo maestro ceramista bagherese, Maurizio Scianna, per la lavorazione delle maioliche e la direzione della vernice che segue il fuoco, fino all’uso scientifico del densimetro e all’argilla che da fanghiglia malleabile acquisisce una forma fissa, sotto la silhouette del Monte Etna. Se sugli scaffali della libreria Schnabel si deflette la sublime copertina rossa di Blinky Palermo o il libro The Shape of Time di George Kubler, sappiamo che dentro lo sguardo alto e mascolino di Lola Montes c’è una rivoluzione. Ancora in essere. Come direbbe Ricard, è una rivoluzione “molto più che reale, molto più che nuova, e non sarà mai compresa”.

Cirica , Lola Montes, New York,Vito Schnabel Gallery, fino al 20 gennaio