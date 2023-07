Lollobrigida: «Con la card un aiuto alle famiglie ma anche alle filiere nazionali»

Non c’è dubbio. L’Istat ha calcolato che il caro prezzi taglia del 4,7% la quantità di prodotti alimentari acquistati dagli italiani che sono stati costretti a spendere quasi 4 miliardi di euro in più per mangiare a causa dei rincari determinati dall’inflazione. Per questo, accanto alla carta, voglio ricordare l’iniziativa che abbiamo avviato insieme alle associazioni del terzo settore, Croce rossa, Banco alimentare, Caritas e molte altre, per fare banco alimentare, oltre 11.700 punti, con un finanziamento di 110 milioni di euro, per aiutare ulteriormente le famiglie ancora più in difficoltà.

La carta va attivata entro il 15 settembre, altrimenti che succede?

Sì. Per l’attivazione è necessario effettuare un primo pagamento con la carta assegnata entro il 15 settembre. La mancata attivazione comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo, che sarà ripartito tra gli altri beneficiari che lo stanno utilizzando. La logica è che non vogliamo perdere un solo euro.

E se smarrisco la carta, o un beneficiario cambia residenza?

In caso di furto, smarrimento, clonazione, necessità di blocco o sostituzione per mal funzionamento, oltre a poter consultare una pagina web dedicata su poste.it e postepay.it, i beneficiari potranno rivolgersi al numero verde gratuito messo a disposizione da Poste Italiane: 800 210 170. Se si cambia residenza si dovrà contattare il comune. Per qualsiasi altra informazione i cittadini potranno rivolgersi al comune di residenza.