Lollobrigida: «Pronti i fondi per sostenere la ristorazione di qualità che valorizza il made in Italy»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Fare sistema» tra le diverse anime del made in Italy per valorizzarlo nel mondo, sostenendo i protagonisti più qualificati, tra cui un ruolo fondamentale spetta all’enogastronomia. È l’idea di fondo che vuole contraddistinguere l’azione del Governo nella promozione del sistema agroalimentare. E la tutela deve essere nei confronti anche della ristorazione, che ha la capacità di trasformare le eccellenze alimentari nostrane sia in Italia – a beneficio dei consumi interni (il fuori casa vale oltre il 30% de giro d’affari dell’agroalimentare) e della crescita del turismo – sia nel mondo, a beneficio di un export che dopo il record dei 60 miliardi del 2022 ha ancora margini di sviluppo.

Lo ha ribadito il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida intervenuto a Futura, evento organizzato dagli Ambasciatori del Gusto a Cavalese, in Trentino.

Loading...

«È pronta la bozza per distribuire 72 milioni di fondi alla ristorazione di qualità, che sappia creare valore aggiunto – ha detto il ministro a margine del convegno, dove ha rilanciato una proposta rifacendosi «al percorso virtuoso iniziato dalla ministra Bellanova» con «il riconoscimento di un modello che difenda la ristorazione italiana autentica, che non significa bacchettare nessuno, ma raccontare l’enogastronomia italiana e tutto il mondo che le ruota attorno attraverso un marchio, un disciplinare che il governo può costruire insieme agli operatori di tutto il sistema, dagli Ambasciatori del Gusto ai giornalisti esperti, dagli chef agli enologi. Un marchio che definisca un quadro di ristorazione che corrisponde al modello Italia».

Così, secondo il ministro, dovrebbe essere anche per i nostri ambasciatori all’estero: «Devono avere un riconoscimento ufficiale, sul modello francese, che gli dia la possibilità di poter dire di essere soggetti riconosciuti in grado di raccontare esattamente cosa siamo, quanto valiamo e il valore aggiunto che c’è dietro». Tornando sull’idea lanciata nei giorni scorsi di un marchio per distinguere i “veri ristoranti” italiani all’estero, Lollobrigida ha puntualizzato che «il disciplinare non sarà vincolante ma darà la possibilità ai ristoratori che lo vorranno di esporre un marchio del governo italiano».

«Fare sistema è l’unica strada per riuscire a difendersi sul mercato globale dalle aggressioni che subisce il made in Italy – ha detto il ministro durante il suo intervento –. Il marchio Italia prodotto viene percepito come elemento di qualità, è una cosa buona e bisogna raccontarla bene».