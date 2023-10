Lombardia - L’Albereta

Non c’è occasione migliore di questo autunno di fare tappa a L’Albereta Relais & Chateaux (53 camere e suite unico 5 stelle in Franciacorta) che festeggia i suoi primi 30 anni e lo fa anche nel segno del vino a cui è profondamente legato. Insieme al suo hotel gemello l’Andana (The Leading Hotels of the World) in Toscana, sono due dei gioielli della Holding Terra Moretti di Rovato (BS) produttori di vino, a cui fanno capo vigne ed etichette famose come Bellavista, Contadi Castaldi, in Franciacorta, Petra, Tenuta La Badiola, Terruzzi & Puthod in Toscana e Sella & Mosca in Sardegna. L’Albereta è immerso nei bellissimi vigneti della Franciacorta, ma non mancano nei 90 ettari che la circondano boschi, giardini botanici, le sculture, i fiori che in ogni stagione dell’anno sono un piacere per gli occhi e per l’olfatto. Il tutto per creare un’oasi rigenerante e un ideale di benessere che coinvolge i sensi attraverso la cura degli ospiti, l’alimentazione ei trattamenti wellness. Non è un caso che ospita l’unico centro medicale italiano di Henri Chenot la cui filosofia declina i principi della medicina cinese nelle più evolute tecnologie della medicina occidentale. Altro fiore all’occhiello è la gastronomia. Già casa di “Gualtiero Marchesi”, fin dagli esordi mentore e guida del progetto, soprattutto nelle sue declinazioni gourment, negli anni la ristorazione è rimasta un elemento caratterizzante (5 ristoranti a disposizione) con le proposte del Leone Felice, il VistaLago Bistrò, la recente pizzeria La Filiale nata da una collaborazione con il pluripremiato Franco Pepe e da ultimo la proposta di uno spazio specializzato in carni alla griglia. Oltre alla visita nella vigna se la vera esperienza enologica si fa in cantina, all’interno dell’ hotel si organizzano degustazione con il sommelier della casa. In occasione dei 30 anni ogni 23 del mes ci sarà l’opportunità di prenotare un soggiorno ad una tariffa eccezionale ma anche interpretazioni speciali della storia dei primi 30 anni che si faranno assaporare in un piatto, in un cocktail, in un trattamento SPA, in un’esperienza straordinaria cucita su misura per l’occasione.

