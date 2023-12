Lombardia - Maccagno tra lago e stazione sciistica

Il mese scorso è entrato, insieme ad altre sei località, nell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Maccagno, in provincia di Varese, attrae i visitatori per la sua conformazione: offre 12 km di coste, una notevole varietà di spiagge tra lidi attrezzati e insenature riparate tra le rocce e una passeggiata sul lungolago che costituisce un anello di 4 km interamente separato dal traffico veicolare. La palestra di roccia attrezzata in sicurezza, in fondo alla passeggiata di Maccagno Superiore, si rivolge a grandi e piccoli con la sua scenografica posizione in vista del Lago Maggiore. Il territorio di Maccagno è interamente montuoso e offre, soprattutto nella boscosa Val Veddasca, una fitta rete di sentieri mappati grazie alla locale sezione del Cai, ideali per passeggiate e trekking. E’ tra l’altro l’unico comune della Provincia di Varese ad ospitare una stazione sciistica.

Già nel 1603 lo storico milanese Paolo Morigia elogiava il clima di Maccagno e secoli dopo, tra Ottocento e Novecento, una colta società di estrazione internazionale animò le villeggiature e costruì ville e parchi che ancora fanno corona ai borghi. Da visitare, il museo “Parisi Valle” con la sua collezione permanente (Picasso, Balla, De Chirico, Cassinari, Fiume, Levi) e mostre a rotazione. Maccagno è anche dotata di un auditorium da 180 posti che ospita una fitta rete di concerti e spettacoli teatrali.