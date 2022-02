Lombardia il 28 febbraio in zona bianca: da epicentro del virus a regione «virtuosa» per contagi e ricoveri

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Da epicentro della quarta ondata a regione “virtuosa”, con incidenza dei contagi e tasso di ospedalizzazione tra i più bassi in Italia. È la fotografia della Lombardia passata in un paio di mesi dal picco di contagi a una situazione sotto controllo che la riporterà in zona bianca a partire da lunedì 28 febbraio, come anticipato dal Sole 24 Ore e confermato dal presidente della Regione, Attilio Fontana. La decisone ufficiale della Cabina di regia arriverà venerdì, quando per la Lombardia saranno passati i 14 giorni con i parametri delle ospedalizzazioni per Covid sotto la soglia del giallo.

Contagi e ricoveri in forte calo in Lombardia

Tra l’ultima settimana di dicembre e la prima di gennaio l’incidenza settimanale nella regione è schizzata da 1.442 a 2.578 casi ogni 100mila abitanti. Una cifra che all’epoca rappresentava il picco nazionale insieme alla Toscana. Poi, settimana dopo settimana, è iniziata una rapida discesa che ha portato i nuovi casi settimanali a quota 365 ogni 100mila abitanti. Il dato più basso in Italia insieme alla Val d’Aosta (294), come emerge dai dati di Lab24.

Loading...

Tasso di ospedalizzazione più basso d’Italia

Non solo. Anche il tasso di ospedalizzazione è sceso rapidamente. Il picco risale al monitoraggio del 20 gennaio con il 35,6% di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e il 15% nelle terapie intensive. Anche in questo caso la flessione è stata costante e rapida. Oggi la Lombardia registra la percentuale nei reparti ordinari più bassa d’Italia (12,8%). I pazienti ricoverati sono 1.340, meno del Lazio (1.683) o dell’Emilia Romagna (1.757), malgrado la popolazione della Lombardia sia circa il doppio rispetto a entrambe le regioni. Sotto il 10% (siamo scesi al 7,9%) il tasso di ospedalizzazione in terapia intensiva.

Anche Veneto e Campania verso il “bianco” dal 28 febbraio

Da lunedì 28 dovrebbero essere “promosse” in fascia bianca anche Veneto e Campania. Anche per loro infatti, il prossimo monitoraggio settimanale dovrebbe registrare 14 giorni consecutivi di parametri delle ospedalizzazioni per Covid sotto la soglia del giallo (basta che il tasso di ospedalizzazione sia sotto il 15% nei reparti ordinari o sotto il 10% in terapia intensiva). In Veneto siamo al 18% nei reparti ordinari e al 9,5% in rianimazione. In Campania rispettivamente al 27,9 e all’8,9 per cento.





Va specificato del resto che, come emerge dalla tabella aggiornata pubblicata sul sito di palazzo Chigi, le misure restrittive adottate per chi non ha il green pass sono di fatto le stesse, indipendentemente dal colore della regione. E che il cambio di colore, pur essendo un importante indicatore dei ricoveri ospedalieri, non comporta nell’immediato una modifica delle restrizioni per i cittadini.