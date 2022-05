Lombardia avanti adagio

Rimane alta l'attenzione sui prezzi per i rincari di beni energetici, delle materie prime e componenti varie.

Rispetto al I° trimestre 2021 i prezzi delle materie prime sono cresciuti mediamente del 57,6% per le imprese industriali e del 76,8% per le artigiane. Persistono difficoltà di approvvigionamento con rallentamenti e interruzioni delle catene di fornitura.

Le aspettative delle aziende per il prossimo trimestre si fanno più caute. Rimangono in area positiva per l'industria ma i saldi si riducono per tutte le variabili con quote cospicue di imprese che non prevedono variazioni nei livelli.

Se la produzione rallenta, l’effetto prezzi continua a gonfiare i ricavi: il fatturato a prezzi correnti dell'industria segna infatti ancora un buon risultato tendenziale (+19,1%) e un incremento rispetto al trimestre precedente dell'1,7%. Gli incrementi di prezzo dei prodotti finiti in atto, con un ulteriore crescita dell'8,3% congiunturale, influiscono evidentemente sul risultato.

«I risultati positivi del trimestre - evidenzia il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio - sono sostenuti da portafogli ordini ancora ai massimi: per la maggior parte dei settori il problema non sembra essere la domanda, ma una capacità produttiva ostacolata da carenza di materiali e componenti e prezzi dell'energia crescenti. Gli imprenditori reagiscono a queste difficoltà con aspettative ancora positive per il prossimo trimestre, ma in netto peggioramento riflettendo le loro preoccupazioni».